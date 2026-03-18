نماینده ادوار تاکستان شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا در قزوین، متن پیام تسلیت رجب رحمانی نماینده ادوار تاکستان در مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت هنر مردان خداست و انقلاب مرهون خون شهدا.

برادر بزرگوار و همسنگر در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی، سالیان خدمت خود در عرصه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما،مجلس شورای اسلامی و در نهایت در سنگر شورای امنیت به عنوان یک فرزند جان برکف ایران اسلامی و سرباز وفادار امامین انقلاب که به حق با ناملایمات و بی‌مهری‌هایی که بعضا در طول خدمت صادقانه خود در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دید، خم به ابرو نیاورد و تا آخرین لحظه عمر خود همانند کوهی استواربا صلابت و با استقامت در پیشانی مبارزه با دولت تروریستی آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

ایشان همواره گوش به فرمان ولی امر خود، وفادارانه با پذیرفتن مسئولیت در سنگر خدمت به کشور و ملت در عین خطرپذیری، پای مصالح میهن و منویات امام شهید(ره) با اعتقادی عمیق، ایستاد و در نهایت ضمن مبازره با دولت خونخوار و مستکبر آمریکا، با رسوا کردن تروریستهای جانی جزیره اپستین، شهد شیرین شهادت را به همراه فرزند دانشمندشان دکتر مرتضی لاریجانی، نوشید و به امام شهیدش پیوست.

به جرات می‌توان گفت شهید دکتر علی لاریجانی سیاستمداری توانا، مدیری دانا، سربازی وفادار و مسئولی خدمتگزار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و شهادت ایشان یکی دیگر از افتخارات نهضت شهید پرور خمینی کبیر(قدس سره ) و امام شهید(ره) است که درنهایت به پاداش خدمات بی منت خود که همانا شهادت بود رسید.

اینجانب شهادت ایشان را به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه ای(حفظه الله ) ملت غیور، غیرتمند، بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه و خاندان معظم ایشان بویژه اخوان بزرگوار حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد جواد لاریجانی و دکتر باقر لاریجانی و بیوت شریف لاریجانی و شهید مطهری، ازصمیم قلب تسلیت و تبریک عرض می نمایم.

یقینا فرزندان انقلاب منتقم خون پاک ایشان و دیگر شهدای عزیزمان از جنایتکاران تروریست خواهند بود.

"ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون"