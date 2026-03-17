به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری در آیین بیعت دانش‌آموزان استان قزوین با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دو جبهه ای که امروز ما می‌بینیم، یک طرف جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های آزادی خواه جهان و طرف دیگر آمریکا، اسرائیل جنایتکار و کشورهای مستکبر غربی هستند. آنها چه کسانی هستند و ما چه کسانی هستیم؟ در آن جبهه چه کسانی هستند و در جبهه ما چه کسانی قرار دارند؟

وی ادامه داد: از آمریکای جهان خوار شروع کنم، آمریکا اساساً چگونه شکل گرفته است؟ حدود 200 سال قبل عده از همین غربی‌ها از کشورهای انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشورهای غربی رفتند و در این قسمتی که الآن کشور آمریکا قرار دارد، حضور پیدا کردند. اسم خودشان را هم گذاشتند که ما این منطقه را کشف کرده‌ایم، گویا قبلش هیچ کسی آنجا را کشف نکرده بود و زندگی نمی‌کرد، در حالی که میلیون ها انسان از جمله سرخ‌پوست ها در آنجا زندگی می‌کردند. آمریکایی ها که آنجا رفتند همه را قتل عام کردند، میلیون ها انسان را از دم تیغ گذراندند تا اینکه بتوانند نظام استکباری خودشان را در آن سرزمین برپا کنند.

آیت‌الله مظفری افزود: در طول این 200 سال ده‌ها جنگ توسط آمریکا در مناطق مختلف جهان انجام شده است، نسبت به کشور و ملت خودمان خیانت های بی شماری از حدود هفتاد سال پیش، انجام داده اند. در سال 1332 که از طریق کودتا رژیم منحوس پهلوی را به این کشور برگرداندند و شاه مخلوع پهلوی را دوباره بر ملت مسلط کردند. در جریان پیروزی انقلاب تا می‌توانستند از شاه معدوم حمایت کردند، در روزهای آخری که انقلاب اسلامی در حال پیروزی بود، یکی از همین افراد نظام استکباری آمریکا آمد که یک کودتا به پا کند و حتی اگر شده یک میلیون نفر از مردم را هم بکشند تا این انقلاب به پیروزی نرسد، اما از آنجایی که خداوند متعال می‌خواست انقلاب اسلامی ایران پیروز شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: بعد از پیروزی نظام مقدس انقلاب اسلامی در این 47 سال تا می‌توانستند به این کشور و نظام ضربه زدند، تحریم کردند، می‌خواستند چندین کودتا به پا کنند که همه به توفیق الهی در نطفه خاموش شد، جنگ هشت ساله را علیه ما راه انداختند، صدام را تحریک کردند و صدها هزار نفر از جوانان و مردم عزیز ما را به شهادت رساندند، حدود 35 هزار نفر از دانش آموزان عزیز ما در هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند، کسانی که امروز در فضای مجازی ادعا می‌کنند که ما آمدیم شما را کمک کنیم، این سابقه ننگین را در کارنامه خودشان دارند و از هیچ خیانتی و از هیچ جنایتی و از هیچ ضربه ای نسبت به ما دریغ نکردند.

وی تصریح کرد: آخرین خیانت های آمریکای جنایتکار، همین جنگی است که شما مشاهده می‌کنید، آن جنگ دوازده روزه و این حمله ددمنشانه ای که علیه کشور ما آغاز کردند، در روز اول جنگ، رهبر عزیز و بزرگوارمان، امام عزیزتر از جانمان را به شهادت رساندند و با حمله به مدرسه میناب حدود 170 نفر از دانش آموزان عزیز، مظلوم و بی گناه را به شهادت رساند. این دشمن ما است، کسانی که در جزیره بدنام اپستین کودکان را آزار دادند، آنها را کشتند، گوشت آنها را خوردند، اینها کسانی هستند که امروز در برابر ما ایستاده اند، این ها کسانی هستند که در جبهه شیطان هستند.

آیت‌الله مظفری یادآور شد: اسرائیل کودک کش از چه زمانی پیدا شد؟ اسرائیلی ها در حدود هفتاد سال قبل آمدند و منطقه فلسطین را از فلسطینی ها به بهانه های مختلف گرفتند، یهودیان را از مناطق مختلف دنیا جمع کردند و شروع به بیرون کردن مسلمان ها کردند و سپس آنها را کشتند. یک غده سرطانی در منطقه، سگ زرد هار آمریکا در منطقه که قرار است، حافظ منافع آمریکا و کشورهای غربی باشد، چقدر جنایت کردند، چقدر فلسطینیان را کشتند، آخرین جنایت آن را همه شما دیدید که جلوی چشم همه ی جهانیان به غزه مظلوم و مقتدر حمله کردند و بیش از هفتاد هزار نفر را که بسیاری از آن ها کودکان دانش آموز بودند، به شهادت رساندند و خانه هایشان را با خاک یکسان کردند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش، خودشان را قوی ترین قدرت های جهان می‌دانستند و می‌نامیدند، خودشان را ابرقدرت می‌شمردند و هیچ کسی جرئت نداشت، هنوز هم خیلی از کشورها جرئت ندارند که نه تنها در برابر این ها بایستند و بجنگند، بلکه حرفی بزنند، اما دنیا را شما مردم عزیز ایران اسلامی، مرد و زن، کوچک و بزرگ با این شجاعت و صلابت تان عوض می‌کنید. شما الان در برابر یک ابرقدرتی به اسم آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب ایستادید و آن ها را به زانو درآورده اید و واقعاً دنیا متحیر است که ایران اسلامی چطور به این اقتدار رسیده است؟ اگر ما امروز این قوت و اقتدار را پیدا کرده ایم در سایه بندگی خداوند متعال است، در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های قبل از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایران بود، ما هم بودیم، اما ایران ژاندارم آمریکا در منطقه بود، دوست آمریکای جنایتکار بود، این جمهوری اسلامی ایران بود که ما را به این اقتدار رساند، این رهبران عزیز ما امام راحل(ع) و امام شهید ما بودند که ما را به این نقطه از عزت و کرامت رساندند.

آیت‌الله مظفری افزود: در جبهه مقابل ما، این دشمنان ما سراسر نکبت، خیانت، جنایت و سیاهی هستند، اما ما ملت امام حسین(ع) هستیم، همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز فرمودند: ما در مکتب امام حسین آموختیم که هرگز در برابر زورگویان عالم تسلیم نشویم. حرف ما در برابر آمریکا، اسرائیل و همه زورگویان عالم همان حرف امام حسین(ع) است که فرمودند: « هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه».

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: ما پیرو امام راحل(ع)، آن عبد صالح خدا هستیم، ما امت امام شهیدمان هستیم که سی و شش سال، نوروزمان را با پیام زیبا و آرامش بخش ایشان آغاز کرده ایم، امسال جای امام شهیدمان در آغاز سال جدید، خیلی خالی است، امامی که ما را به این عزت و اقتدار رساند و با این شهادت زیبا، باشکوه و شکوهمند خود به دیدار سیدالشهداء(ع) و اجداد طاهرینش رفته است. ما سوگوار سوگ عمیق این امام عزیزمان هستیم، انشاالله سر فرصت سوگواری هم خواهیم کرد اما امروز وقت حماسه است که در میان شما مردم عزیز موج می‌زند.

وی بیان کرد: تقریباً در این 15 شبی که از شهادت ایشان گذشته است، شما مردم کف خیابان‌ها هستید تا نشان دهید که از این نظام مقدس حراست می‌کنید، خیابان‌ها با شما و میدان جنگ با سپاهیان و ارتشیان دلاور، قطعاً تا موقعی که این مردم عزیز هستند، این ارتش و سپاه دلاور است، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

آیت‌الله مظفری در پایان تأکید کرد: شما عزیزان امروز برای بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده اید. دشمن می‌خواست به گمان باطل خودش با حمله، نظام ما را تغییر دهد به قول شما بچه ها شعار ما را هم نتوانست تغییر دهد. اگر خدا به حکمت خودش امام شهیدمان را از ما گرفت، یک خامنه‌ای دیگر به ما عنایت کرد. دشمن رهبر ما را جوان تر و ملت ما را متحد تر و منسجم تر کرد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، دشمن با حمله نظامی خود باعث شد این اتحاد، انسجام و این یکدلی بیش از گذشته در بین مردم ما ایجاد شود.

انتهای پیام/