عرضه میوه شب عید از فردا در 45 غرفه استان قزوین

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین از مشخص شدن قیمت میوه شب عید طبق جلسات کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان خبر داد و گفت: میوه شب عید از فردا در 45 غرفه در سطح استان قزوین توزیع می‌شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، کیوان حسن‌پور در این ارتباط گفت: بر این اساس قیمت پرتقال هر کیلوگرم ۵۸ هزار تومان و سیب ۱۱۹ هزار تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: کمیته کشف قیمت میوه‌های پرتقال، سیب زرد و قرمز پس از مباحث کارشناسی و موضوعات فنی به صورت خرده‌فروشی قیمت میوه‌ها را بررسی کرده‌اند. قیمت‌ میوه‌های تنظیم بازاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار تعیین شده است.

مدیر تعاون روستایی استان درباره میزان ذخیره میوه و قیمت‌ها نیز گفت: میزان میوه ذخیره‌ شده در سردخانه‌ استان 2 برابر سال گذشته است و قیمت‌ها براساس کارشناسی‌های انجام‌شده تعیین شده‌اند.

 

اخبار مرتبط
