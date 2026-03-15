900 جفت کفش و 136 هزارمترمربع ایزوگام به نیازمندان اهداء شد

به گزارش ایلنا از قزوین، در راستای تداوم خدمت رسانی به محرومان از سوی بسیج سازندگی استان قزوین در قالب رزمایش کمک های مومنانه شهید امت کمک هایی میان نیازمندان توزیع شد.

در مراسمی با حضور محمد نوذری استاندار، احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار، سردار آتانی فرمانده سپاه، و حق لطفی معاون عمرانی و صادق پور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان تعدادی کفش و مقداری ایزوگام میان خانواده های نیازمند توزیع شد.

نوذری استاندار قزوین در این مراسم با تقدیر از خیرین و افراد نیکوکار در کمک به محرومان اظهارداشت: خوشبختانه سازمان بسیج سازندگی گام های ارزشمندی در عمران و آبادانی مناطق روستایی و شهری و کمک به محرومان برداشته که جای تقدیر دارد.

وی از رزمایش بسیج سازندگی و ارائه خدمات گسترده این نهاد انقلابی در خدمت‌رسانی به محرومان قدردانی کرد.

در ادامه سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) نیز گفت: سپاه در راستای ماموریت های خود مستحکم و با انگیزه پای کار ایستاده و در کنار خدمت رسانی به نیازمندان ، همچنان در دفاع از کیان ایران اسلامی تا پای جان ایستاده و به فضل خدای متعال دشمنان را نا امید می کند.

همچنین صادق‌پور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین، در این مراسم اظهار داشت: این اقلام با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و بسیج سازندگی تهیه شده و در بین ولی نعمتان سراسر استان توزیع خواهد شد.

سرهنگ صادق پور گفت: در روزهای پایانی سال، در قالب این طرح حدود ۹۰۰ جفت کفش در مناطق محروم استان توزیع خواهد شد و بیش از ۱۳۶ هزار مترمربع ایزوگام برای بهسازی منازل خانواده‌های نیازمند اختصاص یافته است.