مدیرکل صمت استان قزوین:
سرمایهگذاری 241 همتی بخش صنعت در قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تاکنون برای 3 هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان قزوین مجوز بهرهبرداری صادر شده که در زمان صدور مجوز ۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داشتهاند و ظرفیت اسمی اشتغال آنها ۱۵۴ هزار نفر است.
وی با اشاره به سهم 40 درصدی بخش صنعت از اشتغال استان اضافه کرد: ۲۰ واحد فعال در بورس و فرابورس، ۲۵۳ واحد دارای پروانه تحقیق و توسعه و ۳۰ واحد بزرگ با اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر داریم.
مدیرکل صمت استان قزوین با بیان اینکه ۲۴۱ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در قالب ۲ هزار و ۷۵ طرح صنعتی انجام شده است، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند که با فعال شدن آنها فرصت خوبی برای رشد اقتصادی استان فراهم میشود.
لشگری از مشارکت ۶۶ سرمایهگذار خارجی در بخش صنعت استان خبر داد و افزود: آلمان، چین و سوئیس بیشترین سرمایهگذاری خارجی در استان را داشتهاند و از طرفی صنایع تولید خودرو، مواد شوینده و مواد غذایی سه صنعت نخست استان در میزان سرمایهگذاری به حساب میآیند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت فعالیت صنایع معدنی استان گفت: ۷۰ پروانه اکتشاف و 44 گواهی کشف صادر کردیم. البته ۳۰۵ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده که عمده آنها غیرفعال محسوب میشوند.
مدیرکل صمت استان همچنین از صادرات ۴۶۶ میلیون دلاری در 10 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: برنامه ما رسیدن به صادرات 600 میلیون دلاری در پایان سال است و از طرفی سال پیش 630 میلیون دلار صادرات داشتیم.
لشگری ادامه داد: سال پیش 1177 میلیارد دلار واردات داشنیم که 1.6 درصد واردات کل کشور بوده و بیشتر این واردات هم بر مواد اولیه، ماشینآلات و مایحتاج تولید متمرکز بوده است.
وی میزان ارزش افزوده صنایع استان را 30 همت در سال بیان کرد و گفتت: در حال حاضر با محدودیت زمین در شهرکهای صنعتی روبهرو هستیم و در حال حاضر فقط در شهرک صنعتی خرمدشت زمین صنعتی واگذارنشده داریم.