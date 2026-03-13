دشمن امیدوار است از طریق عوامل داخلی به اهداف خود برسد

هشدار امام‌ جمعه قزوین:

امام جمعه قزوین گفت: دشمن همچنان امیدوار است از طریق عوامل داخلی به اهداف خود برسد، از این رو لازم است مردم با هوشیاری و حضور آگاهانه در صحنه اجازه سوءاستفاده به دشمنان ندهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری ظهر امروز در خطبه‌ سیاسی نماز جمعه این هفته قزوین گفت: حوادث اخیر با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور آغاز شد و با شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای مدافع اسلام ادامه یافت، اما در مقابل، حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح و ملت ایران موجب شد دشمنان به اهداف خود نرسند.

وی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تلاش کرده‌اند نظام جمهوری اسلامی را که مانعی جدی در برابر نظام‌های استکباری به‌ویژه آمریکا و فرهنگ غربی است، تضعیف کنند، اما تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی نیز نظام با هدایت رهبری و همراهی مردم از این چالش‌ها عبور کرده است.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به حملات دشمن به مراکز نظامی، انتظامی و برخی زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی گفت: هدف آنها ایجاد ترس و ناامنی در جامعه و خالی کردن خیابان‌ها برای فعال شدن عوامل وابسته و مزدوران داخلی بود، اما حضور و همبستگی مردم این نقشه را نیز ناکام می‌گذارد.

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی آن را ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام دانست و اضافه کرد: این حادثه در عین تلخی، برای فردی که عمر خود را در مسیر مجاهدت سپری کرده و آرزوی شهادت داشته، افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پس از این حادثه مجلس خبرگان رهبری در نخستین فرصت تشکیل جلسه داد و با انجام وظیفه قانونی خود جانشین رهبر شهید را انتخاب کرد که این تصمیم موجب آرامش و اطمینان در جامعه شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با قدردانی از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح تصریح کرد: جمهوری اسلامی در برابر حملات دشمن با قدرت پاسخ داد و 43 عملیات‌ متعدد علیه اهداف دشمن در تل‌آویو، حیفا و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه انجام داده که موجب تضعیف دشمن و منهدم شدن پدافندهای آنها شده است.

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در تامین انرژی جهان افزود: هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند معادلات جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و نشان‌دهنده جایگاه راهبردی منطقه است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت و هوشیاری مردم در شرایط کنونی ادامه داد: دشمن همچنان امیدوار است از طریق عوامل داخلی به اهداف خود برسد، از این رو لازم است مردم با هوشیاری و حضور آگاهانه در صحنه اجازه سوءاستفاده به دشمنان ندهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز ابتکار عمل به‌ دست جمهوری اسلامی است، گفت: دشمن صهیونیستی-آمریکایی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و همین امر موجب شده مورد هجمه افکار عمومی مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی در جهان قرار گیرند

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری از جوانان خواست با در نظر گرفتن شرایط کشور از رفتارهای خطرآفرین و اقدامات هیجانی پرهیز کنند.

وی در پایان سخناش بر اهمیت بیعت و همراهی مردم با رهبری و نقش آن در حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: مردم طی این دو هفته اخیر خیابان‌ها را رها نکردند و انتظار است تا همچنان با حضور خود در خیابان‌ها در جهت خنثی‌سازی افکار شوم مزدوران داخلی و خارجی صحنه خیابان را ترک نکنند.

