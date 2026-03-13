دشمن امیدوار است از طریق عوامل داخلی به اهداف خود برسد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری ظهر امروز در خطبه‌ سیاسی نماز جمعه این هفته قزوین گفت: حوادث اخیر با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور آغاز شد و با شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای مدافع اسلام ادامه یافت، اما در مقابل، حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح و ملت ایران موجب شد دشمنان به اهداف خود نرسند.

وی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تلاش کرده‌اند نظام جمهوری اسلامی را که مانعی جدی در برابر نظام‌های استکباری به‌ویژه آمریکا و فرهنگ غربی است، تضعیف کنند، اما تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی نیز نظام با هدایت رهبری و همراهی مردم از این چالش‌ها عبور کرده است.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به حملات دشمن به مراکز نظامی، انتظامی و برخی زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی گفت: هدف آنها ایجاد ترس و ناامنی در جامعه و خالی کردن خیابان‌ها برای فعال شدن عوامل وابسته و مزدوران داخلی بود، اما حضور و همبستگی مردم این نقشه را نیز ناکام می‌گذارد.

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی آن را ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام دانست و اضافه کرد: این حادثه در عین تلخی، برای فردی که عمر خود را در مسیر مجاهدت سپری کرده و آرزوی شهادت داشته، افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پس از این حادثه مجلس خبرگان رهبری در نخستین فرصت تشکیل جلسه داد و با انجام وظیفه قانونی خود جانشین رهبر شهید را انتخاب کرد که این تصمیم موجب آرامش و اطمینان در جامعه شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با قدردانی از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح تصریح کرد: جمهوری اسلامی در برابر حملات دشمن با قدرت پاسخ داد و 43 عملیات‌ متعدد علیه اهداف دشمن در تل‌آویو، حیفا و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه انجام داده که موجب تضعیف دشمن و منهدم شدن پدافندهای آنها شده است.

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در تامین انرژی جهان افزود: هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند معادلات جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و نشان‌دهنده جایگاه راهبردی منطقه است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت و هوشیاری مردم در شرایط کنونی ادامه داد: دشمن همچنان امیدوار است از طریق عوامل داخلی به اهداف خود برسد، از این رو لازم است مردم با هوشیاری و حضور آگاهانه در صحنه اجازه سوءاستفاده به دشمنان ندهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز ابتکار عمل به‌ دست جمهوری اسلامی است، گفت: دشمن صهیونیستی-آمریکایی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و همین امر موجب شده مورد هجمه افکار عمومی مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی در جهان قرار گیرند

آیت‌الله مظفری همچنین با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری از جوانان خواست با در نظر گرفتن شرایط کشور از رفتارهای خطرآفرین و اقدامات هیجانی پرهیز کنند.

وی در پایان سخناش بر اهمیت بیعت و همراهی مردم با رهبری و نقش آن در حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: مردم طی این دو هفته اخیر خیابان‌ها را رها نکردند و انتظار است تا همچنان با حضور خود در خیابان‌ها در جهت خنثی‌سازی افکار شوم مزدوران داخلی و خارجی صحنه خیابان را ترک نکنند.

