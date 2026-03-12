توزیع 2 هزار تن مرغ در بازار قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، وحید مجیدی با اشاره به وضعیت پایدار جوجه‌ریزی و تولید مرغ در استان قزوین گفت: میانگین روزانه عرضه مرغ گرم طی بیست روز اخیر به 126 تن رسیده است که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار است.

وی در ادامه به اجرای سامانه یکپارچه توزیع هوشمند «ره‌آوا» اشاره کرد و افزود: این سامانه با هدف رصد و نظارت هوشمند بر فرآیندهای خرید، فروش و توزیع گوشت مرغ در استان راه‌اندازی شده است تا از بروز احتکار، فروش خارج از شبکه و قاچاق این محصول جلوگیری شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه تاکنون بیش از 450 واحد صنفی مرغ‌فروشی به سامانه ره آوا و دستگاه کارتخوان فناوا متصل شده‌اند، تصریح کرد: شفاف‌سازی فرآیند توزیع، ثبت دقیق اطلاعات فروش و تسهیل امر نظارت بر بازار مرغ از اهداف اصلی اجرای این سامانه است.

مجیدی اجرای سامانه ره آوا را گامی مؤثر در راستای ساماندهی بازار مرغ، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود نظارت دستگاه‌های مسئول بر چرخه عرضه دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به ارتقای رضایت عمومی و ثبات بیشتر بازار شود.

