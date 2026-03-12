مدیر خدمات پرستاری کوثر قزوین:

۸۱ نوزاد قزوینی در ۱۰ روز اخیر جنگ متولد شدند

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین گفت: تولد ۸۱ نوزاد طی ۱۰ روز اخیر جنگ و ناآرامی کشور در این مرکز به نمادی از پایداری و زندگی تبدیل شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، نوش‌آفرین عابدینی با بیان آمار چشمگیر زایمان‌ها در این مرکز در روزهای اخیر گفت: ۸۱ نوزاد در این مرکز متولد شده‌اند که از این تعداد ۴۷ نوزاد پسر و ۳۴ نوزاد دختر بودند.

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین افزود: در این مدت کوتاه، موارد چندقلوزایی نیز قابل توجه بوده است، به طوری‌که شاهد سه مورد دوقلوزایی و یک مورد سه‌قلوزایی در این مرکز بوده‌ایم که خود بر غنای این آمار و شادی مضاعف خانواده‌ها در این ایام اضافه کرد.

عابدی بیان کرد: روایت حماسه‌سازی کادر درمانی که در خط مقدم جبهه سلامت، بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند، طی این روزها بسیار ارزشمند است که با پایمردی و از خودگذشتگی تیم پزشکان، پرستاران، ماماها و نیروهای پشتیبانی، بدون هیچ‌گونه وقفه و با تمام توان در محل خدمت خود حاضر بوده‌اند.

این مسئول ادامه داد: هیچ‌کدام از این عزیزان صحنه را ترک نکردند و روند ارایه خدمات درمانی به بیماران و به ویژه مادران باردار، بدون کوچک‌ترین اختلال و با قدرت کامل ادامه داشته است.

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کوثر تاکید کرد: این مرکز به عنوان یکی از قطب‌های درمانی غرب کشور در شرایط حساس کنونی، به صورت شبانه‌روزی و با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است و بخش‌های بستری و اورژانس بیمارستان آماده پذیرش و ارایه خدمات به تمامی بیماران هستند.

وی در ادامه به خدمات سرپایی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر بخش‌های بستری، درمانگاه‌های تخصصی و کلینیک ویژه این مرکز نیز تعطیل‌بردار نیست و این مراکز همه روزه از ساعت هشت صبح تا ۱۷ با حضور جمع کثیری از پزشکان متخصص و فوق‌ تخصص رشته‌های مختلف فعال بوده و خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز شهروندان گرامی را با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و بهداشتی ارائه می‌دهند.

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین خاطرنشان کرد: این مرکز در این روزها، نه فقط یک مکان برای مداوای بیماران که به سنگری برای مقاومت و نمادی از تداوم زندگی در دل بحران تبدیل شده و گریه هر نوزاد تازه متولد شده در این مرکز، پاسخی دندان‌شکن به هیاهوی جنگ و تاکیدی بر این حقیقت است که زندگی، حتی در سخت‌ترین شرایط، راه خود را می‌یابد و امید، زاینده‌ترین نیروی عالم است.

