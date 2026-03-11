به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امروز در تجمع بیعت معلمان با رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران گفت: سلام بر دومین رهبر ما قائد عظیم‌الشأن اسلام و رهبر شهید و آزاده امت اسلام حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای؛ آن امام شهید و بزرگواری که ۳۷ سال در سایه با برکت زعامتش زندگی و رشد کردیم و به تعالی رسیدیم.

وی اضافه کرد: امام خامنه‌ای محبوب دل‌ها بود و یادش همچنان گرامی است و پس از شهادت می‌بینیم که مردم در سرما و بمباران همه شب در خیابان‌ها تجمع کرده و شعار می‌دهند که رهبری را دوست دارند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه مردم باور دارند که استقلال، عزت، عظمت و شرافت آنها در سایه رهبری شکل گرفت، گفت: امروز اندوهناک فقدان رهبری هستیم، اما اعلام می‌کنیم امروز وقت انتقام از رئیس‌جمهور قمارباز آمریکاست که تصور می‌کرد با شهادت رهبر ما این ملت تسلیم شده و بر کشور مسلط خواهد شد.

آیت‌الله مظفری افزود: این ملت درس خود را از مکتب سیدالشهدا آموخته و اگر دشمنی بخواهد مردم را به اسارت و تسلیم بکشاند شعارشان هیهات من‌الذله خواهد بود و این ملت عزتمند و حسینی هرگز در برابر جنایتکاران سر تسلیم فرود نخواهد کرد و دشمن آرزوی تسلیم ملت را به گور خواهد برد.

وی ادامه داد:‌ شما درس خود را از رهبری آموختید و به‌خوبی اجرا کردید و این ملت اجازه نخواهد داد سایه شوم استکبار و استبداد بار دیگر در کشور گسترده شود.

نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری پیام ملت به مسئولان را استمرار نبرد حماسی تا گرفتن انتقام کامل رهبری و نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه دانست و گفت: دشمن دنبال آتش‌بس است، اما این ملت و نظام به آتش‌بس موقت رضایت نخواهد داد تا خود را تقویت و دوباره حمله کنند.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: سی‌وهفتمین حمله پهپادی جمهوری اسلامی به قلب دشمن امروز صورت گرفت و با دقت مراکز رژیم غاصب صهیونیستی را در هم کوبیدند و پیام می‌دهیم که این ملت امام حسینی است و تا شکست دشمن جنگ را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: از انتخاب سومین رهبری از سوی مجلس خبرگان خرسندیم و با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم تا مسیر امام خامنه‌ای و امام خمینی تداوم یابد.

امام جمعه قزوین با اشاره به ویزگی‌های رهبری گفت: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از دوران جوانی در جبهه حضور داشت و رزمنده‌ای جانباز، ایثارگر، فقیهی مجاهد، ساده‌زیست و مدیر و مدبر است.

آیت‌الله مظفری با ذکر اینکه ایشان فرزند، برادر و همسر شهید است، افزود: خدا را شاکریم که این ذخیره الهی را برای ما نگه‌داشت تا مسیر انقلاب و ارزش‌ها تداوم یابد و باور داریم با هدایت رهبری به قله سعادت و تعالی خواهیم رسید.

وی ادامه داد: امروز با این انتخاب دوران جدیدی آغاز شده و ملت به قله عزت و شرافت خواهد رسید و این ایام مقدمه ظهور است؛ زیرا دوران جدیدی را شاهدیم که به ظهور حضرت نزدیک‌تر شده‌ایم و از این راه پر افتخار که با هدایت رهبران الهی آغاز شده، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: این روزها شاهد یک رستاخیز و بعثت عمومی در میان مردم خودمان هستیم و اگر دشمن غلط دیگری کند، پشیمان خواهد شد.

