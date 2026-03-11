استاندار قزوین:
نیروهای امدادی با روحیه بالا خدمترسانی میکنند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب با حضور در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان قزوین اظهار کرد: سطح آمادگی لازم در استان وجود دارد و نیروهای امدادی با روحیه بالا در حال خدمترسانی هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده هلالاحمر در سطح کشور اضافه کرد: بسیاری از امدادگران هلالاحمر استان قزوین در استانها تهران و البرز نیز در حال انجام مأموریتهای امدادی هستند و خدمات ارزشمندی ارائه میکنند.
استاندار قزوین از آمادگی کامل امدادگران استان برای مواجهه با شرایط بحرانی خبر داد و با اشاره به تشکیل اتاق بحران در این مرکز گفت: حضور نیروهای امدادی با تجهیزات کامل و آمادگی بالا نشان میدهد که استان از ظرفیت لازم برای مدیریت بحران برخوردار است.
نوذری همچنین از مدیرکل جمعیت هلالاحمر استان و کارکنان این مجموعه به دلیل تلاشهای شبانهروزی قدردانی کرد و افزود: اقدامات انجام شده در حوزه امداد و مدیریت بحران قابل تقدیر است.
وی با اشاره به تلاشهای جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور ادامه داد: هلالاحمر در بسیاری از حوادث و بحرانها کار بزرگی انجام داده و امروز به عنوان یکی از دستگاههای مهم امدادی کشور شناخته میشود.
استاندار قزوین همچنین از زحمات رئیس جمعیت هلالاحمر کشور و تمامی امدادگران در ۳۱ استان قدردانی کرد و گفت: حضور میدانی و فعالیت بیوقفه امدادگران در حوادث مختلف نشاندهنده روحیه جهادی و خدمترسانی این مجموعه است.
نوذری بر اهمیت آموزشهای عمومی برای افزایش آمادگی مردم در برابر حوادث تأکید کرد و افزود: آموزشهای ساده، اما کاربردی مانند اقدامات ایمنی در زمان انفجار یا شکستن شیشهها میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای احتمالی داشته باشد.
وی ادامه داد: آموزشهای امداد اولیه و آگاهیبخشی به مردم از جمله اقداماتی است که میتواند در شرایط بحرانی به حفظ جان شهروندان کمک کند.