به نیت رهبر شهید؛
سه زندانی توسط دانش آموزان قزوینی آزاد شدند
مدیر دبیرستان دخترانه شهید محمد کریم سلطانی گفت: سه زندانی به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال همزمان با ماه مبارک رمضان در لیالی قدر به دستان پر مهر دانش آموزان و همکاران مدرسه از منطقه شال در قزوین آزاد شدند.
به گزارش ایلنا در قزوین، فرخلقا سلطانی با اعلام این خبر گفت: مراسم آزادی سه نفر از زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان بوئینزهرا در اقدامی خداپسندانه به نیت رهبر شهید آیت الله سید علی خامنهای با حضور دانشآموزان و همکاران دبیرستان برگزار شد.
وی ادامه داد: دانش آموزان هدف از این کار را ترویج فرهنگ همیاری و پاسداشت انسانیت و کمک به حفظ ارکان خانواده زندانیان و خوشحال کردن فرزندان زندانی میدانند و با همین نیت تلاش کردند تا در این امر خداپسندانه سهیم شوند و همچنین از امروز یاد بگیرند درجایی که قدرت کمک دارند به همنوع خود کمک کنند.
سلطانی بیان کرد: باید از ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی برای ترویج فرهنگ کمک به زندانیان جرایم غیرعمد بهره برد و مفاهیم مرتبط را در قالبهایی به جامعه منتقل کرد.
این مدیر دبیرستان دخترانه افزود: محکومان مالی جرایم غیرعمد به ویژه محکومان مهریههای سنگین به دلیل عدم توانایی در ایفای تعهدات خود راهی زندان شدهاند و نیازمند یاری هستند.
این مدیر مدرسه خاطرنشان کرد: امیدواریم در تمام مدارس این فرهنگ نهادینه گردد و ما فرهنگیان و دانش آموزان به کمک اولیا و خیرین به رفع مشکلات اجتماعی بیشتر از پیش بپردازیم.