خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به نیت رهبر شهید؛

سه زندانی توسط دانش آموزان قزوینی آزاد شدند

کد خبر : 1761126
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دبیرستان دخترانه شهید محمد کریم سلطانی گفت: سه زندانی به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال همزمان با ماه مبارک رمضان در لیالی قدر به دستان پر مهر دانش آموزان و همکاران مدرسه از منطقه شال در قزوین آزاد شدند.

به گزارش ایلنا در قزوین، فرخ‌لقا سلطانی با اعلام این خبر گفت: مراسم آزادی سه نفر از زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان بوئین‌زهرا در اقدامی خداپسندانه به نیت رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای با حضور دانش‌آموزان و همکاران دبیرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: دانش آموزان هدف از این کار را ترویج فرهنگ همیاری و پاسداشت انسانیت و کمک به حفظ ارکان خانواده زندانیان و خوشحال کردن فرزندان زندانی می‌دانند و با همین نیت تلاش کردند تا در این امر خداپسندانه سهیم شوند و همچنین از امروز یاد بگیرند درجایی که قدرت کمک دارند به همنوع خود کمک کنند.

سلطانی بیان کرد: باید از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برای ترویج فرهنگ کمک به زندانیان جرایم غیرعمد بهره برد و مفاهیم مرتبط را در قالب‌هایی به جامعه منتقل کرد.

این مدیر دبیرستان دخترانه افزود: محکومان مالی جرایم غیرعمد به ویژه محکومان مهریه‌های سنگین به دلیل عدم توانایی در ایفای تعهدات خود راهی زندان شده‌اند و نیازمند یاری هستند.

این مدیر مدرسه خاطرنشان کرد: امیدواریم در تمام مدارس این فرهنگ نهادینه گردد و ما فرهنگیان و دانش آموزان به کمک اولیا و خیرین به رفع مشکلات اجتماعی بیشتر از پیش بپردازیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل