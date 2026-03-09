تبریک هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین به انتخاب رهبر جدید

به گزارش ایلنا در قزوین، هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در اطلاعیه‌ای انتخاب جانشین رهبری را تبریک گفت.

در این اطلاعیه که یک نسخه آن در اختیار دفتر خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین قرار گرفت؛ آمده است: انتخاب متعالی با رأی قاطع مجلس خبرگان را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

با اراده الهی به دست نمایندگان متعهد و توانمند مجلس خبرگان دل مردم این سرزمین و امت‌های اسلامی و جهانیان با این انتخاب شایسته شاد شد.

ضمن گرامیداشت یاد رهبران الهی و مردمی، انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ کم الله) را تبریک و تهنیت گفته و با سومین رهبر عالیقدر، فاضل، اندیشمند و نائب بر حق حضرت حجت(عج) عهد و پیمان می‌بندیم.

امید است با تدبیر و درایت ایشان، استمرار راه نورانی امام راحل و مقام معظم رهبری (ره) تحقق یابد و ضمن رفع مشکلات اقتصادی مردم و حمایت از تداوم تولید و صادرات، کشور عزیزمان در سایه رهبری ایشان به قله‌های پیشرفت و تعالی دست یابد.