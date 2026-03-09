با صدور اطلاعیه ای صورت گرفت؛
تبریک هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین به انتخاب رهبر جدید
هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان قزوین انتخاب متعالی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا در قزوین، هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در اطلاعیهای انتخاب جانشین رهبری را تبریک گفت.
در این اطلاعیه که یک نسخه آن در اختیار دفتر خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین قرار گرفت؛ آمده است: انتخاب متعالی با رأی قاطع مجلس خبرگان را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
با اراده الهی به دست نمایندگان متعهد و توانمند مجلس خبرگان دل مردم این سرزمین و امتهای اسلامی و جهانیان با این انتخاب شایسته شاد شد.
ضمن گرامیداشت یاد رهبران الهی و مردمی، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظ کم الله) را تبریک و تهنیت گفته و با سومین رهبر عالیقدر، فاضل، اندیشمند و نائب بر حق حضرت حجت(عج) عهد و پیمان میبندیم.
امید است با تدبیر و درایت ایشان، استمرار راه نورانی امام راحل و مقام معظم رهبری (ره) تحقق یابد و ضمن رفع مشکلات اقتصادی مردم و حمایت از تداوم تولید و صادرات، کشور عزیزمان در سایه رهبری ایشان به قلههای پیشرفت و تعالی دست یابد.