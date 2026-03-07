بازار قزوین در وضعیت پایدار

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری با اشاره به آخرین وضعیت بازار استان گفت: بازار استان در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و مراکز عرضه موجود است.

وی با بیان اینکه روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به‌صورت مستمر رصد می‌شود، افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار استان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و دستگاه‌های مسئول به‌طور دقیق وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی را پایش می‌کنند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص تصریح کرد: جلسات شورای مدیریت بحران استان نیز هر روز برگزار می‌شود تا با هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط و حفظ آرامش بازار اتخاذ شود.

نوذری تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نظارت‌های مستمر، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم استان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

