بازار قزوین در وضعیت پایدار
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری با اشاره به آخرین وضعیت بازار استان گفت: بازار استان در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و مراکز عرضه موجود است.
وی با بیان اینکه روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم بهصورت مستمر رصد میشود، افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار استان بهصورت مستمر برگزار میشود و دستگاههای مسئول بهطور دقیق وضعیت تأمین، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی را پایش میکنند.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاههای اجرایی در شرایط خاص تصریح کرد: جلسات شورای مدیریت بحران استان نیز هر روز برگزار میشود تا با هماهنگی کامل میان دستگاهها، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط و حفظ آرامش بازار اتخاذ شود.
نوذری تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و نظارتهای مستمر، هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم استان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.