بازار قزوین در وضعیت پایدار

بازار قزوین در وضعیت پایدار
استاندار قزوین با اشاره به آخرین وضعیت بازار استان گفت: بازار استان در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و مراکز عرضه موجود است.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری با اشاره به آخرین وضعیت بازار استان گفت: بازار استان در شرایط آرام و باثباتی قرار دارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و مراکز عرضه موجود است.

وی با بیان اینکه روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به‌صورت مستمر رصد می‌شود، افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار استان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و دستگاه‌های مسئول به‌طور دقیق وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی را پایش می‌کنند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص تصریح کرد: جلسات شورای مدیریت بحران استان نیز هر روز برگزار می‌شود تا با هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط و حفظ آرامش بازار اتخاذ شود.

نوذری تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نظارت‌های مستمر، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم استان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
