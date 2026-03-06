خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه موقت قزوین:

زدن 3600 ساختمان اداری، خانه، پارک، مدرسه و بیمارستان موفقیت نیست

کد خبر : 1759224
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه دشمن نباید به زدن 3 هزار و 600 ساختمان اداری، خانه، پارک، مدرسه و بیمارستان موفقیت بگوید، تصریح کرد: گرداب امروز این است که ترامپ رجز می خواند و ادعا می کند، اما در نهایت ناو خود را فراری می‌دهد، درحالی که به جای رجزخوانی باید بماند و فرار نکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: 9 هزار نیروی نظامی آمریکا فرار کردند و امروز در اسراییل فرودگاه ها را می زنیم و جنگنده های آنها با مشکل مواجه هستند و تمام پایگاه های آمریکا مورد اصابت نیروهای مسلح قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دشمن نباید به زدن 3 هزار و 600 ساختمان اداری، خانه، پارک، مدرسه و بیمارستان موفقیت بگوید، تصریح کرد: گرداب امروز این است که ترامپ رجز می خواند و ادعا می کند، اما در نهایت ناو خود را فراری می‌دهد، درحالی که به جای رجزخوانی باید بماند و فرار نکند.

حجت الاسلام خضری ادامه داد: بلافاصله بعد از معرفی نایب امام زمان، نهضت جهانی بیعت با نایب امام زمان را راه‌اندازی کرده و از تمام نیروهای مسلح به خصوص سپاه و ارتش که آمار خوبی از هدف گیری دشمن دارند، تقدیر و تشکر خواهیم داشت.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: یک کشور، خاک و جغرافیا نیاز به پدافند دارد تا در برابر حملات از خود دفاع کند و کشور ما نیز نیاز به پدافند دارد، چرا که شیطان دایم در حال حملات بوده و نیازمند سامانه پدافندی است.

خضری حضور مردم در خیابان ها را نوعی بعثت دانست و یادآور شد: هر روز که بعثت اتفاق می افتد آن روز یوم الله است و ما ملتی را شاهد هستیم که پرشور و پرحرارت در خیابان ها حضور پیدا می کنند و علیه دشمن شعار می‌دهند.

حجت‌الاسلام خضری با بیان اینکه وظیفه ما در برابر بعثت شکرگذاری است، خاطرنشان کرد: تحول قلبی در ملت ایران یکی از نشانه‌های ظهور است و ناشکری به بعثت این است که این روزها که دشمن در تلاش برای ضربه زدن به کشور است، مردم را مایوس کنیم‌.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: ریزش جمعیت در جریان معترضان به وضع جامعه را شاهد هستیم و باید مراقب وسوسه های دشمنان باشیم، چون در برابر تمام نقشه‌های شیطان ایستاده‌ایم و به ترامپ می‌گوییم که اگرچه همه حزب خود را جمع کرده‌ای، اما ملت ایران امروز با سه قدرت بزرگ نظامی جهان از جمله آمریکا، اسراییل و ناتو می جنگد و این ملت دارای آگاهی و بصیرت وسوسه ناپذیری است.

وی افزود: حسین زمان ما عاشورایی جنگید و به دنبال آن حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای نیز در وسط کربلا جنگید و نباید هراس به دل مردم راه پیدا کند.

حجت‌الاسلام خضری یادآور شد: حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای 37 سال گردابی برای شیطان ساخته که نمی‌تواند از آن بیرون بیاید و گرداب یعنی سه ارتش بزرگ دنیا، سرداران و فرماندهان بزرگ کشور ما را زدند، اما ایران شکست ناپذیر است و از همین موضوع بدانید که حضرت آقا چه کرده و این هنر رهبری باید بازگو شود، چراکه سپاه و ارتشی ساخته که این کشور با تمام تلاش‌های دشمن سرپا است و نیروهای مسلح ما در یک ساعت، هشت کشور را مورد اصابت قرار داده‌اند.

خضری تاکید کرد: حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای مقاومت جهانی ساخته و بیش از یک هزار و 500 شهر در دنیا مرگ بر اسراییل سر دادند، اگر می خواهید کشور شما بی پناه نباشد باید یک سامانه پدافندی به نام تقوا داشته باشید و کسی که تقوا دارد شیطان نمی تواند به آن نفوذ کند.

امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: مهم ترین ماموریت شیطان در بیرون و داخل آن است که بر ولایت نفوذ پیدا کرده و در کشور اسلامی تسلط پیدا کند، می گوید رهبر ایران را باید من انتخاب کنم و ایران را من اداره کنم، یعنی از نظر شیطان بزرگ، رهبری ایران باید بر اساس انتخاب او باشد نه امام زمان (عج) و این نشان می دهد که دعوا بر سر ولایت است.

وی اضافه کرد: اگر اهل تقوا باشید و مقاوم، توصیه دشمن را خنثی می کنید و راهبرد قرآن نیز همین است و آنجایی نقشه دشمن عملیاتی می شود که تقوا و صبر ملت ایران ضربه بخورد.

خضری خاطرنشان کرد: پدیده عجیب نهضت قلبی ملت ایران نسبت به انقلاب اسلامی در آخرین سخنرانی حضرت آقا مشخص بود، از جمله اینکه در تمام فتنه سال‌های انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی و سپاه به وظیفه خود عمل کردند، اما آن کسی که آتش فتنه را تبدیل به خاکستر کرد، مردم بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل