زدن 3600 ساختمان اداری، خانه، پارک، مدرسه و بیمارستان موفقیت نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: 9 هزار نیروی نظامی آمریکا فرار کردند و امروز در اسراییل فرودگاه ها را می زنیم و جنگنده های آنها با مشکل مواجه هستند و تمام پایگاه های آمریکا مورد اصابت نیروهای مسلح قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دشمن نباید به زدن 3 هزار و 600 ساختمان اداری، خانه، پارک، مدرسه و بیمارستان موفقیت بگوید، تصریح کرد: گرداب امروز این است که ترامپ رجز می خواند و ادعا می کند، اما در نهایت ناو خود را فراری می‌دهد، درحالی که به جای رجزخوانی باید بماند و فرار نکند.

حجت الاسلام خضری ادامه داد: بلافاصله بعد از معرفی نایب امام زمان، نهضت جهانی بیعت با نایب امام زمان را راه‌اندازی کرده و از تمام نیروهای مسلح به خصوص سپاه و ارتش که آمار خوبی از هدف گیری دشمن دارند، تقدیر و تشکر خواهیم داشت.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: یک کشور، خاک و جغرافیا نیاز به پدافند دارد تا در برابر حملات از خود دفاع کند و کشور ما نیز نیاز به پدافند دارد، چرا که شیطان دایم در حال حملات بوده و نیازمند سامانه پدافندی است.

خضری حضور مردم در خیابان ها را نوعی بعثت دانست و یادآور شد: هر روز که بعثت اتفاق می افتد آن روز یوم الله است و ما ملتی را شاهد هستیم که پرشور و پرحرارت در خیابان ها حضور پیدا می کنند و علیه دشمن شعار می‌دهند.

حجت‌الاسلام خضری با بیان اینکه وظیفه ما در برابر بعثت شکرگذاری است، خاطرنشان کرد: تحول قلبی در ملت ایران یکی از نشانه‌های ظهور است و ناشکری به بعثت این است که این روزها که دشمن در تلاش برای ضربه زدن به کشور است، مردم را مایوس کنیم‌.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: ریزش جمعیت در جریان معترضان به وضع جامعه را شاهد هستیم و باید مراقب وسوسه های دشمنان باشیم، چون در برابر تمام نقشه‌های شیطان ایستاده‌ایم و به ترامپ می‌گوییم که اگرچه همه حزب خود را جمع کرده‌ای، اما ملت ایران امروز با سه قدرت بزرگ نظامی جهان از جمله آمریکا، اسراییل و ناتو می جنگد و این ملت دارای آگاهی و بصیرت وسوسه ناپذیری است.

وی افزود: حسین زمان ما عاشورایی جنگید و به دنبال آن حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای نیز در وسط کربلا جنگید و نباید هراس به دل مردم راه پیدا کند.

حجت‌الاسلام خضری یادآور شد: حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای 37 سال گردابی برای شیطان ساخته که نمی‌تواند از آن بیرون بیاید و گرداب یعنی سه ارتش بزرگ دنیا، سرداران و فرماندهان بزرگ کشور ما را زدند، اما ایران شکست ناپذیر است و از همین موضوع بدانید که حضرت آقا چه کرده و این هنر رهبری باید بازگو شود، چراکه سپاه و ارتشی ساخته که این کشور با تمام تلاش‌های دشمن سرپا است و نیروهای مسلح ما در یک ساعت، هشت کشور را مورد اصابت قرار داده‌اند.

خضری تاکید کرد: حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای مقاومت جهانی ساخته و بیش از یک هزار و 500 شهر در دنیا مرگ بر اسراییل سر دادند، اگر می خواهید کشور شما بی پناه نباشد باید یک سامانه پدافندی به نام تقوا داشته باشید و کسی که تقوا دارد شیطان نمی تواند به آن نفوذ کند.

امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: مهم ترین ماموریت شیطان در بیرون و داخل آن است که بر ولایت نفوذ پیدا کرده و در کشور اسلامی تسلط پیدا کند، می گوید رهبر ایران را باید من انتخاب کنم و ایران را من اداره کنم، یعنی از نظر شیطان بزرگ، رهبری ایران باید بر اساس انتخاب او باشد نه امام زمان (عج) و این نشان می دهد که دعوا بر سر ولایت است.

وی اضافه کرد: اگر اهل تقوا باشید و مقاوم، توصیه دشمن را خنثی می کنید و راهبرد قرآن نیز همین است و آنجایی نقشه دشمن عملیاتی می شود که تقوا و صبر ملت ایران ضربه بخورد.

خضری خاطرنشان کرد: پدیده عجیب نهضت قلبی ملت ایران نسبت به انقلاب اسلامی در آخرین سخنرانی حضرت آقا مشخص بود، از جمله اینکه در تمام فتنه سال‌های انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی و سپاه به وظیفه خود عمل کردند، اما آن کسی که آتش فتنه را تبدیل به خاکستر کرد، مردم بودند.

