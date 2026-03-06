به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در اجتماع جمعی از مردم عزادار قزوین که در میدان امیرکبیر برگزار شد ضمن تعزیت و تسلیت شهادت بزرگ پرچمدار و رهبر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای به مردم ایران و آزادگان جهان گفت: امام خامنه‌ای رهبر شجاع و با صلابت و امام مبارزه با استکبار بود که در همه دوران سخت حادثه ها مایه آرامش قلوب مسلمین و ملت ایران بود.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین افزود: امام خامنه‌ای سی و هفت سال رهبری کرد و هر آن چه گفت بدان عمل کرد. او امام وعده های صادق بود، او با صلابت ایران را ترقی داد و به اوج رسید و ملتش را با خود به اوج رساند؛ با او قد کشیدیدیم و بزرگ شدیم و با ایستادگی مثال زدنی در برابر استکبار استقلال و آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد او به معنای واقعی کلمه عاشق ایران و هویت، فرهنگ و سربلندی ایران بود و به جرات می توان گفت او ایرانی ترین مرد تاریخ این سرزمین است.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به فداکاری رهبر انقلاب برای عزت ایران تصریح کرد: شهید امام خامنه‌ای ایرانی ترین شهید سرزمین ایران است. ما فرزندان شما در نیروهای مسلح دشمنان را پشیمان خواهیم کرد؛ ما فداییان شما ملت ایران اسلامی هستیم و تا پای جان در راه آرمان‌های امام خامنه‌ای عزیز ایستادیم و با پشتوانه خدای متعال و شما مردم عزیز پیروزی بر جبهه کفر را رقم می زنیم.

این مسئول نظامی استان در ادامه افزود: امام خامنه‌ای یک واژه ماندگار داشت برای ما که تحت هر شرایطی اتحاد و انسجام خویش را حفظ کنیم و بر اتحاد مقدس برای حفظ وطن سفارش و توصیه می کردند و اتحاد را جز اصول واجب همه ارکان نظام و ملت می دانستند شما مردم این چند شب با حضور مقتدرانه و دشمن شکن خود ثابت کردید که به فرمان امام خوبی ها و امام شهید در رابطه با اتحاد و انسجام اعتقاد قلبی دارید.

سردار آتانی در پایان تاکید کرد: اتحاد و انسجام را حفظ کنید در این چند روز دنیا عظمت و افتخار ملت ایران را در همراهی با نظام و امام شهید دیدند و شما مردم با گام های استوارتان در خیابان ها عظمت ملت ایران و اتحاد مقدس را به رخ جهانیان و دشمنان این سرزمین کشیدید.

