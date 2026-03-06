فرمانده سپاه استان قزوین:
ایرانیترین شهید تاریخ ایران امام خامنهای است
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: امام خامنهای تمام هستی خویش را وقف اسلام و ایران کرد و به جرات او ایرانی ترین شهید تاریخ این سرزمین است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در اجتماع جمعی از مردم عزادار قزوین که در میدان امیرکبیر برگزار شد ضمن تعزیت و تسلیت شهادت بزرگ پرچمدار و رهبر مسلمین جهان حضرت امام خامنهای به مردم ایران و آزادگان جهان گفت: امام خامنهای رهبر شجاع و با صلابت و امام مبارزه با استکبار بود که در همه دوران سخت حادثه ها مایه آرامش قلوب مسلمین و ملت ایران بود.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین افزود: امام خامنهای سی و هفت سال رهبری کرد و هر آن چه گفت بدان عمل کرد. او امام وعده های صادق بود، او با صلابت ایران را ترقی داد و به اوج رسید و ملتش را با خود به اوج رساند؛ با او قد کشیدیدیم و بزرگ شدیم و با ایستادگی مثال زدنی در برابر استکبار استقلال و آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد او به معنای واقعی کلمه عاشق ایران و هویت، فرهنگ و سربلندی ایران بود و به جرات می توان گفت او ایرانی ترین مرد تاریخ این سرزمین است.
سردار رفیعی آتانی با اشاره به فداکاری رهبر انقلاب برای عزت ایران تصریح کرد: شهید امام خامنهای ایرانی ترین شهید سرزمین ایران است. ما فرزندان شما در نیروهای مسلح دشمنان را پشیمان خواهیم کرد؛ ما فداییان شما ملت ایران اسلامی هستیم و تا پای جان در راه آرمانهای امام خامنهای عزیز ایستادیم و با پشتوانه خدای متعال و شما مردم عزیز پیروزی بر جبهه کفر را رقم می زنیم.
این مسئول نظامی استان در ادامه افزود: امام خامنهای یک واژه ماندگار داشت برای ما که تحت هر شرایطی اتحاد و انسجام خویش را حفظ کنیم و بر اتحاد مقدس برای حفظ وطن سفارش و توصیه می کردند و اتحاد را جز اصول واجب همه ارکان نظام و ملت می دانستند شما مردم این چند شب با حضور مقتدرانه و دشمن شکن خود ثابت کردید که به فرمان امام خوبی ها و امام شهید در رابطه با اتحاد و انسجام اعتقاد قلبی دارید.
سردار آتانی در پایان تاکید کرد: اتحاد و انسجام را حفظ کنید در این چند روز دنیا عظمت و افتخار ملت ایران را در همراهی با نظام و امام شهید دیدند و شما مردم با گام های استوارتان در خیابان ها عظمت ملت ایران و اتحاد مقدس را به رخ جهانیان و دشمنان این سرزمین کشیدید.