بسیج امکانات و توان تخصصی برای ارزیابی و پایش خسارات جنگ

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به منظور بررسی مصوبات و عملکرد ستاد مدیریت بحران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین سومین جلسه این ستاد با حضور مهندس گونجی مدیرکل، حجت‌الاسلام رمضانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و اعضای شورای معاونین بنیاد مسکن استان قزوین در محل ساختمان اداری این نهاد برگزار شد.

اصغر گونجی مدیرکل این نهاد در استان قزوین ضمن تسلیت شهادت رهبر کبیر نظام اسلامی با اشاره به شرایط عمومی و جنگی کشور وحملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی و ارتکاب جنایات و حوادث تلخ کشور عزیزمان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین با توجه به وظایف، اهداف و ضرورت‌های این ایام پر مخاطره و مهم امکانات و توان تخصصی خود را در راستای رفع مشکلات و پایش خطرات احتمالی در حوادث و آثار احتمالی جنگ در اقصی نقاط استان و ارزیابی خسارات مرتبط با آن تجمیع و آمادگی لازم را برای حضور موثر در عرصه‌های مورد نیاز دارد.

وی افزود: عزم ما بر حضور مداوم و آمادگی مستمر در راستای انجام تعهدات و شرکت در مدیریت بحران و حضور به موقع در مواقع مورد لزوم است و تمامی کادر تخصصی و توان لجستیک خود اعم از ماشین آلات سنگین را به طور شبانه روزی آمادگی انجام عملیات دارند.

در این جلسه حاضرین ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته وضعیت حوزه های تخصصی و چالش های پیش رو را مورد بررسی قرار دادند.

