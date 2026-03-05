بازدید میدانی استاندار قزوین از انبارها؛
ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد
استاندار قزوین گفت: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز به همراه جمعی از مدیران اقتصادی استان با حضور میدانی در سطح شهر قزوین، از انبارهای ذخیره کالاهای اساسی، واحدهای بنکداری و مراکز عمده توزیع بازدید و روند تأمین، ذخیرهسازی و عرضه اقلام اساسی را از نزدیک بررسی کرد.
استاندار قزوین در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با فعالان بازار، بنکداران و کسبه، در جریان آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا قرار گرفت و بر تداوم نظارتهای میدانی و مدیریت دقیق بازار تأکید کرد.
وی در حاشیه این بازدید با اشاره به فراهم بودن و کفایت کالاهای اساسی در استان اظهار داشت: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده و تلاش دستگاههای اجرایی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان بهصورت مطلوب در حال انجام است و هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
استاندار قزوین افزود: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
استاندار قزوین همچنین از همراهی و همکاری اصناف، بنکداران و فعالان اقتصادی استان در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار قدردانی کرد.