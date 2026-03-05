به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز به همراه جمعی از مدیران اقتصادی استان با حضور میدانی در سطح شهر قزوین، از انبارهای ذخیره کالاهای اساسی، واحدهای بنکداری و مراکز عمده توزیع بازدید و روند تأمین، ذخیره‌سازی و عرضه اقلام اساسی را از نزدیک بررسی کرد.

استاندار قزوین در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با فعالان بازار، بنکداران و کسبه، در جریان آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا قرار گرفت و بر تداوم نظارت‌های میدانی و مدیریت دقیق بازار تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به فراهم بودن و کفایت کالاهای اساسی در استان اظهار داشت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان به‌صورت مطلوب در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار قزوین افزود: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

استاندار قزوین همچنین از همراهی و همکاری اصناف، بنکداران و فعالان اقتصادی استان در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار قدردانی کرد.

