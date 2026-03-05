عیادت فرماندار بوئین زهرا از مجروحان حمله هوایی دشمن

به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی فرماندار این شهرستان به همراه اعضای شورای تامین با حضور در بیمارستان امیرالمومنین، از مصدومان حادثه تروریستی پهپادی در منطقه هجیب عیادت کرد.

در این حمله بزدلانه رژیم آمریکایی-صهیونی که ساختمان نگهبانی یکی از مجموعه‌های کشت و صنعت در منطقه هجیب را هدف قرار داد، چهار نفر از ساکنین در این مجموعه مجروح و دو تن نیز شهید شدند. مراسم تشییع دو دختر شهید این خانواده فردا جمعه 15 اسفندماه برگزار می شود.

انتهای پیام/