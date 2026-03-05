خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور اعضای شورای تامین انجام شد؛

عیادت فرماندار بوئین زهرا از مجروحان حمله هوایی دشمن

عیادت فرماندار بوئین زهرا از مجروحان حمله هوایی دشمن
کد خبر : 1758704
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار بوئین‌زهرا از مجروحان حمله تروریستی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهرستان عیادت کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی فرماندار این شهرستان به همراه اعضای شورای تامین با حضور در بیمارستان امیرالمومنین، از مصدومان حادثه تروریستی پهپادی در منطقه هجیب عیادت کرد.

در این حمله بزدلانه رژیم آمریکایی-صهیونی که ساختمان نگهبانی یکی از مجموعه‌های کشت و صنعت در منطقه هجیب را هدف قرار داد، چهار نفر از ساکنین در این مجموعه مجروح و دو تن نیز شهید شدند.

مراسم تشییع دو دختر شهید این خانواده فردا جمعه 15 اسفندماه برگزار می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

