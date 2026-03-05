با حضور اعضای شورای تامین انجام شد؛
عیادت فرماندار بوئین زهرا از مجروحان حمله هوایی دشمن
کد خبر : 1758704
فرماندار بوئینزهرا از مجروحان حمله تروریستی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهرستان عیادت کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی فرماندار این شهرستان به همراه اعضای شورای تامین با حضور در بیمارستان امیرالمومنین، از مصدومان حادثه تروریستی پهپادی در منطقه هجیب عیادت کرد.
در این حمله بزدلانه رژیم آمریکایی-صهیونی که ساختمان نگهبانی یکی از مجموعههای کشت و صنعت در منطقه هجیب را هدف قرار داد، چهار نفر از ساکنین در این مجموعه مجروح و دو تن نیز شهید شدند.
مراسم تشییع دو دختر شهید این خانواده فردا جمعه 15 اسفندماه برگزار می شود.