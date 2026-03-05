مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین خبر داد؛
پیگیری خسارت خودروها و پیشبینی اسکان اضطراری
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: استان قزوین به دلیل حادثهخیز بودن، از قبل پیشبینی فضاهای اسکان را در تمامی شهرها انجام داده است. بر اساس قانون مدیریت بحران تمامی امکانات دستگاهها در شرایط اضطراری در اختیار مدیریت بحران قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتاله مهدیخانی در سومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به مصوبات این نشست گفت: «در این جلسه مقرر شد تیمهای ارزیاب بهمنظور برآورد خسارات در بخشهای مسکونی و صنعتی تشکیل و از فردا فرآیند ارزیابی در شهر الوند، شهر صنعتی و شهرک صنعتی آغاز شود.»
وی با بیان اینکه استقرار تیمهای هلالاحمر در سطح شهر از دیگر مصوبات جلسه بود، افزود: «با هدف تسریع در خدماترسانی تیمهای امدادی در نقاط مختلف مستقر شدهاند و روند خدمترسانی ادامه دارد.»
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین به موضوع تأمین و توزیع نان اشاره کرد و گفت: «نانواییهای سیار در اختیار جهاد کشاورزی و تعاون روستایی قرار گرفته و پخت نان برای تأمین نیاز شهروندان در حال انجام است.»
مهدیخانی با اشاره به پیگیری خسارات خودروها تصریح کرد: «پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده هماستانیها از طریق بیمه ایران در حال پیگیری است و تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن این خسارات پرداخت شود.»
وی درباره تمهیدات اسکان اضطراری نیز گفت: «استان قزوین به دلیل حادثهخیز بودن، از قبل پیشبینی فضاهای اسکان را در تمامی شهرها انجام داده است. بر اساس قانون مدیریت بحران تمامی امکانات دستگاهها در شرایط اضطراری در اختیار مدیریت بحران قرار میگیرد.»
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه داد: «مدارس، سالنهای ورزشی، مساجد، امامزادهها، حسینیهها و سایر فضاهای عمومی در صورت نیاز برای اسکان شهروندان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.»
مهدیخانی همچنین با اشاره به تعاملات بیناستانی خاطرنشان کرد: «استان قزوین معین منطقه 22 تهران است و در صورت نیاز، خدمات متقابل میان استان و منطقه 22 شهرداری تهران ارائه خواهد شد. در این زمینه جلسات و بازدیدهای مشترک متعددی نیز برگزار شده است.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم تبعیت دستگاهها از مصوبات ستاد بحران گفت: «کلیه مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران برای همه دستگاهها لازمالاجراست و برابر قانون موظف به اجرای دقیق آن هستند.»