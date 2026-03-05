جانشین ستاد بحران استان خبر داد؛
استقرار موکبهای خدمترسانی در مناطق پرتردد قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در سومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، آخرین وضعیت حوزههای سوخت، نهادههای دامی، خدمات بیمارستانی و آمادگی دستگاههای اجرایی بررسی شد.
جواد حقلطفی، جانشین رئیس ستاد بحران استان در این جلسه با اشاره به موضوعات مطرح شده اظهار کرد: «در حوزه سوخت، بهویژه تأمین سوخت مورد نیاز ژنراتورها، مقرر شد شرکت نفت همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورد تا دغدغهای در این زمینه وجود نداشته باشد.»
وی افزود: «در خصوص نهادههای دامی نیز مقرر شد سازمان راهداری و جهاد کشاورزی ظرف 24 ساعت آینده موضوع را بررسی کرده و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات احتمالی اتخاذ شود.»
معاون عمرانی استاندار با اشاره به مباحث حوزه سلامت تصریح کرد: «در زمینه ذخایر بیمارستانی و انتقال خون، مقرر شد در صورت نیاز، ایستگاه سیار اهدای خون در استان راهاندازی شود و در جلسه آینده نیز گزارشی از وضعیت دارو ارائه شود.»
حقلطفی همچنین از آمادگی دستگاههای اجرایی در بخش امدادی خبر داد و گفت: «دستگاههای اجرایی موظف شدند فهرست امکانات و نیروهای خود را بهروزرسانی کنند و تیمهای ارزیاب برای بررسی خسارات احتمالی در بخشهای مسکونی و صنعتی تشکیل شود تا در صورت بروز حادثه ارزیابی و برآورد خسارات در کوتاهترین زمان انجام گیرد.»
وی ادامه داد: «همچنین مقرر شد از ظرفیت شهرداریها برای رسیدگی به نقاط آسیبدیده استفاده شود.»
جانشین رئیس ستاد بحران استان در پایان از استقرار موکبهای خدماترسانی در مناطق پرتردد خبر داد و گفت: موکبهایی با همکاری جمعیت هلالاحمر و ادارهکل اوقاف و امور خیریه و همچنین ادارهکل ورزش و جوانان در شهرهای پرجمعیت و نقاط پرتردد استان برای ارائه خدمات به شهروندان برپا خواهد شد.