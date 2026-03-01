امام جمعه قزوین:

رهبری را به شهادت رساندند، اما تسلیم ملت را نمی‌بینند

امام جمعه قزوین با ذکر اینکه آمریکای جنایتکار و رئیس جمهور قمارباز و دیوانه آمریکا باید بداند، گفت: اگر امام و رهبر ما را به شهادت رساندند، اما هرگز تسلیم ملت را نخواهند دید و این مردم آزدیخواه مسیر رهبری را با عزت ادامه خواهند داد و تسلیم زورگویی نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امشب در تجمع مردم قزوین در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: این اجتماع باشکوه برای گرامیداشت یاد مردی بزرگ از سلاله حضرت زهرا(س) برپا شده و مردم با این حضور بار دیگر ارادت قلبی خود به ولی فقیه را نشان دادند.

وی افزود: امروز داغدار مردی بزرگ و قائد عظیم‌الشأن و مقتدای همیشه ملت ایران هستیم کسی که در فقاهت سرآمد حکیمان بود، در شجاعت شیر غران و در صلابت کوهی استوار و در شعر و ادب شهریار زمان و در سیاست یگانه زمان بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه شخصیت بزرگی را از دست دادیم، گفت: دوست و دشمن بداند امام و رهبر ما با این شهادت به اوج قله عزت، شرافت و بالاترین مقام یک انسان رسیده؛ زیرا شهادت بالاترین درجات است و رهبری به آرزوی خود رسید.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: رهبری فرموده بودند «هرگاه مرگ در بستر را تصور می‌کنم، به قلبم فشار می‌‌آید.» ایشان شیفته شهادت بود و فرزند سالار شهیدان به آرزویش رسید و با عزت شهید شد.

وی ادامه داد: این ملت درسش را از امام حسین(ع) آموخته و فریاد این ملت نیز «حسین حسین شعار ماست / شهادت افتخار ماست» همچنان در شهرها و روستاها طنین‌انداز است.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه آمریکای جنایتکار و رئیس جمهور قمارباز و دیوانه آمریکا باید بداند، گفت: اگر امام و رهبر ما را به شهادت رساندند، اما هرگز تسلیم ملت را نخواهند دید و این مردم آزدیخواه مسیر رهبری را با عزت ادامه خواهند داد و تسلیم زورگویی نخواهد شد.

آیت‌الله مظفری افزود: آمریکای جنایتکار که به هیچ عهد و اصول انسانی پایبند نیست و با جنایت های خود همه اصول انسانی را زیرپا گذاشته عاقبت شومی دارد و ذلت و خواریش را بزودی خواهیم دید؛ زیرا آمریکا و اسرائیل مصداق کفر، الحاد و جنایت هستند و سرنوشت شومی در انتطار ظالمان جهان است.

وی ادامه داد: درخواست ملت غیور ایران این است که سپاه و ارتش قدرتمند ما انتقام خون پاک شهدا و رهبری را از آمریکا و اسراییل بگیرد و اسرایبل را به زباله دان تاریخ بفرستند.

امام جمعه قزوین گفت: دشمن بداند ملت ایران هرچند سوگوار امام عزیزش هست اما راه امامین را مهمتر می داند و آن را رها نخواهد کرد و با افتخار این مسیر نورانی را طی خواهد کرد و تا آخرین نفس پای نظام و انقلاب خواهد ایستاد و  اجازه ضربه زدن به این نظام را نخواهد داد.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: ما هرگز امامین خود را فراموش نکرده و اتحاد و یکدلی را تقویت خواهیم کرد و با اتحاد مقدس این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی همچنین به موضوع جانشینی اشاره کرد و یادآورشد: مجلس خبرگان حتما جانشینی شایسته را معرفی خواهد کرد و هرکسی را مجلس خبرگان معرفی کند، ملت با او بیعت خواهند کرد. مردم همچنان در صحنه باشند و خیابان ها را ترک نکنند تا دشمنان از این شرایط سوء استفاده نکنند.

