رئیس کمیته امداد شهرستان بوئینزهرا خبر داد؛
توزیع 1700 بسته سبد کالا در بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد
رئیس کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا از توزیع 1700 بسته سبد کالا از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون در بین خانواده های ولی نعمت در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدعاملی در مراسم توزیع بسته های سبد کالا گفت: با مساعدت خیر نیک اندیش تعداد 1700 بسته غذایی ویژه ماه مبارک رمضان تهیه در بین خانواده های ولی نعمت در بخش رامند و شال توزیع شد.
وی ادامه داد: ارزش ریالی هر بسته بالغ بر 41 میلیون ریال برآورد می گردد که در مجموع 70 میلیارد ریال اعتبار صرف تهیه این بسته های غذایی شده است.
عاملی بیان داشت: این بسته ها شامل برنج ، روغن ، قند ، شکر ،چای ، ماکارانی و انواع حبوبات می باشد که با توجه به نیاز خانواده ها تهیه شده است.
رئیس کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا افزود: توزیع بسته های غذایی، اطعام و افطاری در بین خانواده های تحت حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و با مساعدت خیرین و مشارکت کمیته امداد تا پایان این ماه ادامه داد.
عاملی عنوان کرد: خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در این کار خیر می توانند از طریق شماره کارت 6037997950028549 و کد دستوری #028*8877* مساعدتهای خود را از طریق کمیته امداد به دست نیازمندان برسانند.