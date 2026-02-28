توزیع 1700 بسته سبد کالا در بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدعاملی در مراسم توزیع بسته های سبد کالا گفت: با مساعدت خیر نیک اندیش تعداد 1700 بسته غذایی ویژه ماه مبارک رمضان تهیه در بین خانواده های ولی نعمت در بخش رامند و شال توزیع شد.

وی ادامه داد: ارزش ریالی هر بسته بالغ بر 41 میلیون ریال برآورد می گردد که در مجموع 70 میلیارد ریال اعتبار صرف تهیه این بسته های غذایی شده است.

عاملی بیان داشت: این بسته ها شامل برنج ، روغن ، قند ، شکر ،چای ، ماکارانی و انواع حبوبات می باشد که با توجه به نیاز خانواده ها تهیه شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان بوئین زهرا افزود: توزیع بسته های غذایی، اطعام و افطاری در بین خانواده های تحت حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و با مساعدت خیرین و مشارکت کمیته امداد تا پایان این ماه ادامه داد.

عاملی عنوان کرد: خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در این کار خیر می توانند از طریق شماره کارت 6037997950028549 و کد دستوری #028*8877* مساعدت‌های خود را از طریق کمیته امداد به دست نیازمندان برسانند.

انتهای پیام/