برگزاری بیش از 1000 محفل قرآنی دانش آموزی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابراهیم رسولی‌فر در این باره گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان برنامه های متنوع فرهنگی، قرآنی،بصیرتی،ورزشی و هنری و سایر برنامه‌ها با محوریت و نقش آفرینی دانش آموزان در سطح مدارس و مساجد استان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بندگی و عبادت و همچنین آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی و اندیشه های اسلامی است و برنامه‌های متنوع و خوبی تدارک و در حال اجرا است.

وی در ادامه بیان کرد: برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن،حضور دسته جمعی در نمازجمعه، جشن روزه اولی‌ها،بیان احکام ویژه نوجوانان، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری نماز جماعت، اجرای کلاسهای آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن، اجرای گروه های سرود ،ختم صلوات،برگزاری کمک‌های مومنانه و تجلیل از قاریان و حافظان قرآن و ... از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری خود دانش آموزان در سطح مدارس انجام می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین افزود: با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش و معاونت پرورشی جشن روزه اولی ها در سطح مدارس و شهرهای منتخب اجرا خواهد شد و از دانش آموزانی که برای اولین سال موفق به روزه داری شده اند، ضمن برگزاری جشن از آنها تجلیل و تقدیر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در برنامه‌های ماه مبارک رمضان، محور فعالیت در مدارس قرآن خواهد بود و با برنامه ریزی صورت گرفته بیش از 1000 محفل قرآنی دانش آموزی در ماه مبارک رمضان در سطح مدارس برگزار خواهد شد.

رسولی فر در پایان گفت: خداروشکر قلب دانش آموزان پاک و نورانی است و همین موضوع باعث شده تا استقبال خوبی از برنامه‌های قرآنی در سطح مدارس انجام شود و این مهم رو باید قدر بدانیم و با جان و دل برای این عزیزان گام برداریم.

