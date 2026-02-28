مسئول بسیج دانشآموزی قزوین خبر داد؛
برگزاری بیش از 1000 محفل قرآنی دانش آموزی در ماه مبارک رمضان
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین از برگزاری بیش از 1000 محفل قرآنی دانش آموزی در ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابراهیم رسولیفر در این باره گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان برنامه های متنوع فرهنگی، قرآنی،بصیرتی،ورزشی و هنری و سایر برنامهها با محوریت و نقش آفرینی دانش آموزان در سطح مدارس و مساجد استان اجرا می شود.
وی اضافه کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بندگی و عبادت و همچنین آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی و اندیشه های اسلامی است و برنامههای متنوع و خوبی تدارک و در حال اجرا است.
وی در ادامه بیان کرد: برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن،حضور دسته جمعی در نمازجمعه، جشن روزه اولیها،بیان احکام ویژه نوجوانان، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری نماز جماعت، اجرای کلاسهای آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن، اجرای گروه های سرود ،ختم صلوات،برگزاری کمکهای مومنانه و تجلیل از قاریان و حافظان قرآن و ... از جمله برنامههایی است که با همکاری خود دانش آموزان در سطح مدارس انجام می شود.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین افزود: با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش و معاونت پرورشی جشن روزه اولی ها در سطح مدارس و شهرهای منتخب اجرا خواهد شد و از دانش آموزانی که برای اولین سال موفق به روزه داری شده اند، ضمن برگزاری جشن از آنها تجلیل و تقدیر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در برنامههای ماه مبارک رمضان، محور فعالیت در مدارس قرآن خواهد بود و با برنامه ریزی صورت گرفته بیش از 1000 محفل قرآنی دانش آموزی در ماه مبارک رمضان در سطح مدارس برگزار خواهد شد.
رسولی فر در پایان گفت: خداروشکر قلب دانش آموزان پاک و نورانی است و همین موضوع باعث شده تا استقبال خوبی از برنامههای قرآنی در سطح مدارس انجام شود و این مهم رو باید قدر بدانیم و با جان و دل برای این عزیزان گام برداریم.