کشف 12 دستگاه ماینر قاچاق در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌اله عبدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی بخش خرمدشت با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیرمجاز در باغ ویلای یکی از روستاهای این بخش مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی مقام قضائی در بخش خرمدشت توانستند تعداد 12 دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه متعلقات کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 6 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ عبدی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

