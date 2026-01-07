به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر استان با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین اقتصادی، اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم را اقدامی راهبردی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و مقابله با رانت و فساد دانست.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز یارانه‌ای در ابتدای زنجیره، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و روابط خاص شده بود، تصریح کرد: عدالت زمانی محقق می‌شود که منابع عمومی به‌صورت عادلانه در اختیار همه مردم قرار گیرد، نه اینکه عده‌ای از امتیازات ویژه برخوردار شوند و دیگران در صف انتظار بمانند.

معاون سیاسی استاندار قزوین با اشاره به هدف اصلی دولت در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی افزود: پرداخت یارانه کالاهای اساسی به خانوارها در انتهای زنجیره مصرف، اقدامی مؤثر در حمایت از معیشت مردم و برچیدن بساط انحصار و رانت‌خواری است.

احمدپور این اقدام را حاصل تصمیم مهم و جمع‌بندی دقیق نظام با همراهی سران سه قوه دانست و خاطرنشان کرد: بستن گلوگاه‌های فساد کار ساده‌ای نیست، اما اصلاح نظام ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از ویژه‌خواری و انحصار دارد.

احمدپور معاون سیاسی استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت دهه مبارک فجر گفت: برنامه‌های دهه فجر امسال باید با مشارکت فعال و پای کار بودن همه دستگاه‌ها، با شکوه، امیدآفرین و متناسب با مطالبات مردم برگزار شود. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این ایام به میدان بیاورند.

معاون سیاسی استاندار قزوین در پایان، اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم را پایانی بر رانت و فساد اقتصادی و آغازی برای توزیع عادلانه منابع دانست و تأکید کرد: این مسیر، گامی مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و تحقق عدالت پایدار در کشور است.

