به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهمیت اجرای صحیح فرایند نظارت بر حفاری چاههای آب و حرکت در چارچوب قانون اظهار داشت: رسالت و هدف اصلی در نظارت بر حفاری چاه جلوگیری از بروز تخلفات می باشد، لذا لازم است تا این مهم با دقت فراوان صورت پذیرد.

ستوده ادامه داد: در همین خصوص با برنامه ریزی های صورت گرفته و در تعامل با سازمان نظام مهندسی معدن مقرر گردید از ظرفیت ناظرین حفاری دارای پروانه صلاحیت در بحث نظارت بر حفاری چاه استفاده شود.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی درسال جاری با هدف افزایش بهره وری و کارآیی ناظران حفاری در دستور کار برنامه های این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به تأثیرحفاری صحیح در افزایش عمر آبدهی چاهها اظهار داشت: ناظرین حفاری منتخب باید با حضور در محل و با دید کارشناسی اقدام به بازدید و نظارت نمایند تا از این طریق بتوانند نقش خود را حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان به نحو احسنت ایفا کنند.

در ادامه این جلسه تقی نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده آن را گامی مهم در حفظ و حراست از منابع آبی استان برشمرد و خواستار انجام اصلاحات تکمیلی در این زمینه با ایجاد یک کمیته تخصصی مشترک شد.

