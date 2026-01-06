امام جمعه قزوین:
بودجه نهادهای فرهنگی تقویت شود
امام جمعه قزوین در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتقاد از کاهش بودجه نهادهای فرهنگی گفت: مشکلات اقتصادی ریشه در ضعف فرهنگی دارد و بودجه این بخش باید تقویت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجتالاسلام الاسلام حسین مظفری عصر امروز در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: برخی هنگام بحث بودجه، فرهنگ را هدف میگیرند و با قطع یا کاهش اعتبارات مراکز فرهنگی، وانمود میکنند که سنگینی بودجه این نهادها عامل مشکلات اقتصادی است.
وی ادامه داد: بودجه فرهنگی در مقایسه با سایر بخشها عدد قابل توجهی نیست و مشکل اصلی، ضعف فرهنگی در بسیاری از عرصهها است.
مظفری با بیان اینکه فرهنگ نهاد اعلای کشور بوده و همه مسوول تقویت آن هستیم، تصریح کرد: فرهنگ مانند هوای مورد تنفس در اولویت است و باید برای تقویت آن تلاش کرد، بنابراین از وزیر فرهنگ تقاضا دارم از بودجه نهادهای فرهنگی دفاع کند و اجازه ندهد این نهادها دچار ضعف مالی شوند.
امام جمعه قزوین با اشاره به هویت ملی و دینی به عنوان مایه افتخار، خواستار تقویت هر دو شد و تلاشهای نهادهای مردمی و دولتی در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در ادامه با تاکید رییس جمهور بر محوریت مساجد اشاره کرد و یادآور شد: برای حل مسایل فرهنگی و اجتماعی باید مساجد تقویت شوند تا نقش خود را به درستی ایفا کنند.
وی قزوین را مهد فرهنگ و تمدن دانست و یادآور شد: برگزاری همایش دوسالانه خوشنویسی در این استان جای تقدیر دارد و امیدواریم که با بهرهگیری از هنرهایی مانند خوشنویسی، فرهنگ غنی دینی و ملی بتوانیم فرهنگ این استان را به نحو مطلوب نمایش دهیم.
مظفری خاطرنشان کرد: هنگامی که فرهنگ در قالب هنر عرضه شود، تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود و قزوین از این منظر ظرفیت بسیار خوبی دارد.