معاون تولیدات دامی جهادکشاورزی استان خبر داد؛
رشد ۱۶ درصدی تولید شیر خام در استان قزوین
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید 732 هزار تن شیر خام در واحدهای دامی این استان طی 9 ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 631 هزار تن بوده، رشد 16 درصدی را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: برخورداری استان از واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری با ظرفیت بالا و همچنین وجود دامهای پربازده از مهمترین عوامل افزایش تولید شیر خام در استان به شمار میرود.
وی افزود: میانگین تولید شیر خام در استان قزوین 42 کیلوگرم به ازای هر رأس دام است که بر همین اساس، قزوین رتبه چهارم کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نشاندهنده بهرهوری مناسب واحدهای دامداری استان است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حدود 70 درصد شیر تولیدی استان به سایر استانها ارسال میشود و قزوین نقش مهمی در تأمین نیاز بازار شیر و فرآوردههای لبنی کشور ایفا میکند.