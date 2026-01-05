مدیرکل روستایی استانداری قزوین خبر داد؛
8 کتابخانه روستایی در استان فعال هستند
مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت: در حال حاضر هشت کتابخانه روستایی در استان فعال است، اما با توجه به ظرفیتها و نیازهای فرهنگی موجود، توسعه و افزایش تعداد این مراکز ضروری به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست مشترک مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین با مدیرکل کتابخانههای عمومی استان عصر امروز با هدف بررسی وضعیت کتابخانههای روستایی و راهکارهای توسعه این مراکز فرهنگی برگزار شد.
صدیقه ربیعی، مدیرکل امور روستایی و شوراها در این نشست با اشاره به نقش مهم کتابخانهها در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی روستاها اظهار داشت: در حال حاضر هشت کتابخانه روستایی در استان فعال است، اما با توجه به ظرفیتها و نیازهای فرهنگی موجود، توسعه و افزایش تعداد این مراکز ضروری به نظر میرسد.
وی افزود: تقویت زیرساختهای فرهنگی در روستاها، بهویژه کتابخانههای عمومی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ مطالعه، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فضای فرهنگی سالم ایفا کند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکتهای مردمی در توسعه کتابخانههای روستایی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از همراهی خیرین فرهنگی و نهادهای حمایتی میتواند زمینهساز گسترش عادلانه فضاهای فرهنگی روستایی باشد.
در ادامه این نشست، مهدیه سادات قافلهباشی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قزوین، با اشاره به اهمیت گسترش عدالت فرهنگی، اجرای طرح کتابخانههای سیار در روستاهای فاقد کتابخانه ثابت را یکی از برنامههای مهم این مجموعه عنوان کرد و افزود: کتابخانههای سیار میتوانند دسترسی روستاییان، بهویژه کودکان و نوجوانان، به منابع فرهنگی و کتاب را افزایش دهند.