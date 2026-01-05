مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی قزوین خبر داد؛
اخذ نشان استاندارد اجباری برای 2 شرکت تولیدکننده سموم
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: دو شرکت تولیدکننده سموم کشاورزی در استان قزوین موفق به اخذ نشان استاندارد اجباری شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، رضا شهسواری در این باره گفت: کارشناسان حفظ نباتات و دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد بازدید مشترکی از چهار شرکت تولیدکننده سموم کشاورزی و شیمیایی انجام دادهاند.
در جریان این بازدیدها، فرآیند اجرای استانداردهای اجباری آفتکشها بررسی شد و از میان چهار واحد فرمولاتور، تاکنون دو شرکت موفق به دریافت نشان استاندارد اجباری شدهاند.
بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 و مصوبات کمیته مربوطه، هشت سم با احراز شرایط لازم مطابق استاندارد ملی ایران تأیید شدهاند.
در این بازدید، کارخانه تولیدی، انبارهای بستهبندی و مواد اولیه، واحد تکنیکال و آزمایشگاه شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت و اجرای استانداردهای اجباری آفتکشها توسط اداره استاندارد و مدیریت حفظ نباتات بررسی شد.