خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده قزوین در مجلس خبرگان:

شمشیر ما دشمن را ضربه‌فنی می‌کند

شمشیر ما دشمن را ضربه‌فنی می‌کند
کد خبر : 1737412
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره امام علی(ع) برای تقویت اقتدار نظام، به دشمنان هشدار داد که «شمشیر ما شما را ضربه‌فنی خواهد کرد»

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله علی اسلامی عصر امروز در مراسم گرامیداشت تکریم مقام پدر و روز مرد که به همت اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، گفت: امام علی (ع) اسوه عدالت و قدرت بود و امروز ما باید با اقتدا به ایشان، ایران را سربلندتر کنیم.

وی با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره علوی برای تقویت ارکان نظام افزود: از مولای متقیان می‌خواهیم این نظام، این رهبر فرزانه، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ما را یاری کند تا قدرت، اقتدار و عظمت بیشتری پیدا کنند. این سخنان بیانگر نقش محوری سیره امام علی (ع) به عنوان الگویی برای تقویت نهادهای انقلابی و امنیتی کشور است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان با اشاره به داستان فتح خیبر و انتخاب امیرالمؤمنین (ع) توسط پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: آن فرماندهی را به دست امیرالمؤمنین دادند تا سنگر فساد را درهم بشکند. وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی منطقه افزود: امروز نیز دشمنان، قماربازان لعنتی را به جنگ سردارانی چون سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی می‌آورند. این بخش از سخنان، تشبیه روشنی از ادامه مبارزه تاریخی حق علیه باطل در عصر حاضر ارائه می‌دهد.

آیت‌الله اسلامی در ادامه با بیان ابیاتی حماسی خطاب به دشمنان هشدار داد و گفت: این شمشیر، شما را ضربه فنی خواهد کرد و نابودتان می‌کند؛ آماده باشید. این موضع گیری صریح، بیانگر عزم راسخ نظام در مقابله با تهدیدات و تأکید بر قدرت بازدارندگی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نقش فعالان اقتصادی در توسعه کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، در خدمت منافع صنعتی و تجاری ملت بزرگ ایران هستند. بارک‌الله بر شما که در این مسیر تلاش می‌کنید. این سخن، گویای اهمیت نقش اقتصاد و تولید در سیاست‌های کلان نظام و تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی در شرایط کنونی است.

رئیس مجلس خبرگان استان قزوین در پایان، ایام ولادت امام علی (ع) را به حاضرین تبریک گفت و بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر بین معنویت، اقتصاد و امنیت در جامعه تأکید کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی