به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله علی اسلامی عصر امروز در مراسم گرامیداشت تکریم مقام پدر و روز مرد که به همت اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، گفت: امام علی (ع) اسوه عدالت و قدرت بود و امروز ما باید با اقتدا به ایشان، ایران را سربلندتر کنیم.

وی با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره علوی برای تقویت ارکان نظام افزود: از مولای متقیان می‌خواهیم این نظام، این رهبر فرزانه، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ما را یاری کند تا قدرت، اقتدار و عظمت بیشتری پیدا کنند. این سخنان بیانگر نقش محوری سیره امام علی (ع) به عنوان الگویی برای تقویت نهادهای انقلابی و امنیتی کشور است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان با اشاره به داستان فتح خیبر و انتخاب امیرالمؤمنین (ع) توسط پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: آن فرماندهی را به دست امیرالمؤمنین دادند تا سنگر فساد را درهم بشکند. وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی منطقه افزود: امروز نیز دشمنان، قماربازان لعنتی را به جنگ سردارانی چون سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی می‌آورند. این بخش از سخنان، تشبیه روشنی از ادامه مبارزه تاریخی حق علیه باطل در عصر حاضر ارائه می‌دهد.

آیت‌الله اسلامی در ادامه با بیان ابیاتی حماسی خطاب به دشمنان هشدار داد و گفت: این شمشیر، شما را ضربه فنی خواهد کرد و نابودتان می‌کند؛ آماده باشید. این موضع گیری صریح، بیانگر عزم راسخ نظام در مقابله با تهدیدات و تأکید بر قدرت بازدارندگی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نقش فعالان اقتصادی در توسعه کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، در خدمت منافع صنعتی و تجاری ملت بزرگ ایران هستند. بارک‌الله بر شما که در این مسیر تلاش می‌کنید. این سخن، گویای اهمیت نقش اقتصاد و تولید در سیاست‌های کلان نظام و تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی در شرایط کنونی است.

رئیس مجلس خبرگان استان قزوین در پایان، ایام ولادت امام علی (ع) را به حاضرین تبریک گفت و بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر بین معنویت، اقتصاد و امنیت در جامعه تأکید کرد.

انتهای پیام/