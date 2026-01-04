به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه نسل امروز دانش‌آموزان، نسل خاصی است، گفت: باید نحوه رفتار اصولی با دانش‌آموزان توسط معلمان به‌ دقت رعایت شود.

وی افزود: برای تحقق این امر بایستی آموزش‌های لازم و هدفمندی به معلمان ارایه شود تا آنان بتوانند شیوه‌های صحیح تعامل با نسل جدید دانش‌آموزان و روش‌های به‌روز تدریس را به خوبی فراگیرند.

نوذری با ابراز نگرانی از گزارش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان، تصریح کرد: کاهش این آسیب‌ها نیازمند هماهنگی و عزم جدی تمام دستگاه‌های ذیربط است.

این مسوول بر نقش سازنده سازمان‌های مختلف در این زمینه تاکید و اضافه کرد: سازمان بهزیستی باید خدمات روانشناختی لازم را ارایه دهد و اداره کل ورزش و جوانان و نیروی انتظامی نیز حضوری فعال و مؤثر در این عرصه داشته باشند.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از خانواده‌های نیازمند دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) باید بسته‌های حمایتی خود را به خانواده‌های دارای مشکل اقتصادی دانش‌آموزان تخصیص دهد.

نوذری از تدارک 10 هزار بسته معیشتی توسط ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) برای دانش‌آموزان نیازمند در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مثبت در جهت حمایت از این قشر دانست.

وی بر لزوم اهمیت همکاری بین‌دستگاهی برای صیانت از سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و ایجاد محیطی امن و پویا در مدارس تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و مدیران مرتبط با این امر باید بر اجرایی شدن سریع تصمیمات اتخاذ شده اهتمام ویژه داشته باشند.

