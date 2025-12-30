خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

استان قزوین روز گذشته بیش از 14 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرد

کد خبر : 1735169
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، احمد دانائی در تشریح این خبر گفت: استان قزوین در شبانه‌روز گذشته (8 دی‌ماه) بیش از 14 میلیون و 279 هزار مترمکعب گاز مصرف کرده و در این میان، شهرستان قزوین با سهم 36 درصدی بیشترین مصرف و شهرستان آوج تنها با 1 درصد سهم، کمترین مصرف گاز در شبانه‌روز گذشته را داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ادامه داد: در 24 ساعت گذشته شهرستان قزوین با مصرف 5 میلیون و 186 هزار مترمکعب گاز 36 درصد و شهرستان آوج با مصرف حدود 155 هزار مترمکعب گاز 1 درصد از حجم گاز استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته دانائی شهرستان بوئین‌زهرا با مصرف 2 میلیون و 549 هزار مترمکعب و شهرستان آبیک با مصرف 2 میلیون و 462 هزار مترمکعب گاز هر یک به ترتیب 8/17 و 2/17 درصد حجم گاز استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین افزود: شهرستان‌های تاکستان و البرز نیز به ترتیب با مصرف 1 میلیون 989 هزار مترمکعب و 1 میلیون و 453 هزار مترمکعب گاز حدود 13 و 10 درصد گاز استان را در شبانه‌روز گذشته مصرف کرده‌اند.

