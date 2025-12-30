به گزارش ایلنا از قزوین، نخستین جلسه کنترل پروژه برگردان فیبر ملی پس از انتصاب افشین انصاری به‌عنوان سرپرست مخابرات منطقه قزوین برگزار شد.

این جلسه با حضور چنگایی، معین پروژه فیبر ملی در استان قزوین، افشین انصاری سرپرست مخابرات منطقه قزوین و اعضای تیم اجرایی پروژه برگزار و در آن گزارشی از وضعیت فعلی پروژه و میزان پیشرفت مراحل اجرایی ارائه شد.

در این نشست، افشین انصاری با اشاره به روند اجرای پروژه فیبر ملی در هفته‌های اخیر، برنامه‌های پیش‌روی مخابرات منطقه قزوین برای ارتقای جایگاه استان در جدول ارزیابی راهبردی را تشریح کرد و بر ضرورت نظارت مستمر، پایبندی به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأکید داشت.

وی همچنین تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف را از عوامل کلیدی موفقیت این پروژه عنوان کرد.

در ادامه، چنگایی، معین مخابرات منطقه قزوین در پروژه برگردان فیبر ملی، با تأکید بر نقش این پروژه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی استان، اظهار داشت: موفقیت در اجرای پروژه برگردان فیبر ملی مستلزم هم‌افزایی و کار تیمی منسجم میان تمامی بخش‌های مرتبط است. وی همچنین به برخی چالش‌های موجود اشاره و راهکارهایی را برای رفع موانع اجرایی مطرح کرد.

این جلسه به‌عنوان گامی مؤثر در مسیر پیشبرد پروژه برگردان فیبر ملی ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذشده در آن، موجب تسریع روند اجرا و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در استان قزوین شود.

انتهای پیام/