مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خبر داد؛
دستگیری 4 حفار غیرمجاز در طارم سفلی با همیاری مردم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین دستگیری 4 حفار غیرمجاز در طارم سفلی با همیاری مردم خبر داد و گفت: حفاظت مشارکتی رمز موفقیت محیط زیست قزوین است.
به گزارش ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی با اشاره به مقابله با تخریب محیط زیست، بر نقش حیاتی مشارکت مردمی در صیانت از محیط زیست تأکید کرد.
هاشمی بیان کرد: در پی هوشیاری و اطلاعات موثق، عملیات مشترکی با فرماندهی محترم انتظامی بخش طارم سفلی انجام شد که به دستگیری 4 حفار غیرمجاز و کشف کامل ادوات حفاری شامل موتور برق و هیلتی منجر شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه افزود: این عملیات اثبات کرد که تنها با مشارکت فعال مردم محلی است که میتوانیم حفاظت پایدار از طبیعت را محقق سازیم.
هاشمی اظهار کرد: ما معتقدیم که نیروی انسانی و حضور مردم و زنان روستایی در مناطق حفاظت شده، قدرتمندترین ابزار ما برای نظارت شبانهروزی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: آموزشهای مستمر را برای تقویت حفاظت مشارکتی در دستور کار داریم تا مردم خود، نگهبانان اصلی محیط زیست باشند.
وی در پایان گفت: این همکاری تنگاتنگ بین نیروهای انتظامی و محیط زیست، عزم جدی ما را در برخورد قاطع با متخلفان نشان میدهد و پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده است.