خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف دخانیات قاچاق از یک زیرزمینی در زیباشهر

کشف دخانیات قاچاق از یک زیرزمینی در زیباشهر
کد خبر : 1734757
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 81 هزار و 700 نخ انواع سیگار و 180 بسته تنباکوی خارجی قاچاق از یک زیرزمینی در شهر محمدیه (زیباشهر) خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای تداوم طرح های مقابله با خرید، فروش و عرضه کالای قاچاق، در پی کسب خبری مبنی نگهداری و فروش دخانیات خارجی قاچاق در یک زیرزمینی در شهر محمدیه بلافاصله بررسی صحت و سقم موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران پس از اخذ دستور قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، 81 هزار و 700 نخ انواع سیگار و 180 بسته تنباکوی خارجی قاچاق، که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده، کشف کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 4 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی