کشف دخانیات قاچاق از یک زیرزمینی در زیباشهر

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای تداوم طرح های مقابله با خرید، فروش و عرضه کالای قاچاق، در پی کسب خبری مبنی نگهداری و فروش دخانیات خارجی قاچاق در یک زیرزمینی در شهر محمدیه بلافاصله بررسی صحت و سقم موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از اخذ دستور قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، 81 هزار و 700 نخ انواع سیگار و 180 بسته تنباکوی خارجی قاچاق، که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 4 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/