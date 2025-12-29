کشف 10 تن چوب قاچاق در خرمدشت

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح کنترل قاچاق چوب و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام میکنند ، ماموران انتظامی بخش خرمدشت یک دستگاه کامیون حامل چوب را به ظن کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی ماموران، 10 تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی بود، کشف و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله قاچاق کشف شده را 3 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد می‌کند.

انتهای پیام/