فرماندار بویینزهرا خبر داد؛
امضای تفاهمنامه ساخت مدرسه 6 کلاسه متوسطه اول در شهر ارداق
فرماندار شهرستان بویینزهرا از امضای تفاهمنامه احداث یک مدرسه 6 کلاسه متوسطه اول درشهر ارداق خبرداد و گفت: این پروژه درراستای توسعه عدالت آموزشی واجرای دستور رئیسجمهور و استاندار قزوین مبنی برارتقای زیرساختهای آموزشی درمناطق مختلف شهرستان انجام میشود.
مصطفی صالحی فرماندار بوئینزهرا در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه اظهار کرد: این مدرسه 6 کلاسه با هدف رفع کمبود فضای آموزشی در مقطع متوسطه اول شهر ارداق و با مشارکت یک خیر نیکاندیش و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین احداث خواهد شد.
وی افزود: احداث این مدرسه گامی مؤثر برای توسعه عدالت آموزشی، افزایش کیفیت تحصیل دانشآموزان وفراهمسازی بستر رشد علمی درشهر ارداق است.
صالحی ضمن قدردانی ازمشارکت خیرین مدرسهساز گفت: توسعه فضاهای آموزشی تنها باهمافزایی خیرین، مردم و دولت محقق میشود و امروز شاهد نمونهای ازاین همکاری سازنده در شهر ارداق هستیم.
او تأکید کرد: بر اساس منویات دولت مردمی و تأکید استاندار محترم قزوین، رویکرد ما در شهرستان، توزیع عادلانه امکانات آموزشی در همه بخشهاست.
فرماندار بوئینزهرا در پایان خاطرنشان کرد: احداث این مدرسه، گامی برای ساخت آیندهای روشن برای فرزندان این شهرستان است و امیدواریم باتداوم مشارکت خیرین دلسوز، زمینهی ارتقای آموزشی در سایر مناطق نیز فراهم شود.
توسعه عدالت آموزشی در شهرستان بوئینزهرا باپیگیری فرمانداری و همت خیرین ادامه دارد.