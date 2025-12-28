دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی خبر داد؛
راهاندازی سامانه هوش مصنوعی «همخوان»
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور از توسعه ناوگان کتابخانههای سیار و راهاندازی سامانه هوش مصنوعی «همخوان» خبر داد و تأکید کرد: هدف تبدیل کتابخانهها به مراکز تعامل اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزاده نظربلند عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان قزوین گفت: هدف اصلی ما تبدیل کتابخانهها به کانونهای فرهنگی و مراکز تعامل اجتماعی است و در همین راستا توسعه ناوگان کتابخانههای سیار بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سال گذشته 10 کتابخانه سیار با 69 خودرو، خدمات خود را در بیش از 500 نقطه و چهار هزار و 229 محل ارائه کردند و امسال نیز خرید 50 خودروی جدید برای توسعه این ناوگان پیشبینی شده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در این نهاد گفت: سامانه «همخوان» راهاندازی شده که از ظرفیت هوش مصنوعی بهره میبرد و در حوزه معرفی و امانت کتاب فعال شده همچنین سامانه «اهدانش» برای توزیع کتاب، هدایا و اسباببازی و اطلس کتابخانهها و جستوجوی کتابخانهها نیز راه اندازی شده است.
نظربلند تصریح کرد: در بخش کتابخوانی دیجیتال، تعداد 50 هزار عنوان کتاب در سامانه همخوان بارگذاری شده و علاقهمندان با پرداخت 60 هزار تومان میتوانند به مدت شش ماه به این منابع دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه نهاد کتابخانههای عمومی در سالهای اخیر با محدودیت منابع مالی مواجه بوده یادآورشد: امسال 52 میلیارد تومان خرید متمرکز کتاب انجام شده و سه میلیارد تومان نیز برای خرید تجهیزات در نظر گرفته ایم با این حال، در صورت همراهی خیرین و صنایع استانها میتوان خدمات کتابخانهای را گسترش داد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور خاطرنشان کرد: خرید کتابها بر اساس نیاز استانها و با نظر کتابداران انجام میشود اما کمبود اعتبار همچنان یکی از چالشهای جدی است.
این مدیر اظهارداشت: بازپیرایی کتابخانه ها، تربیت مروجان کتاب و کتابخوانی، آموزش و در اختیار گذاشتن کتاب برای اقشار مختلف جامعه از برنامههای مهم نهاد به شمار میرود.
نظربلند افزود: همکاری با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای پوشش بهتر مناطق هدف و ارائه خدمات مشترک در دستور کار قرار دارد و توسعه کتابخانههای سیار میتواند نقش مؤثری در افزایش سرانه مطالعه ایفا کند.
وی با اشاره به سهم نیمدرصدی شهرداریها گفت: در سال گذشته سهم نهاد کتابخانههای عمومی استان قزوین از این محل پنج میلیارد و 100 میلیون تومان بود که نیمی از آن پرداخت شد که انتظار داریم این تعهدات انجام شود.
نظربلند اضافه کرد: در حال حاضر 120 نیروی انسانی در استان داریم که حقوق ماهانه آنها بالغ بر 36 میلیارد تومان است و تنها 25 درصد این هزینه از سهمنیم درصد شهرداری ها تأمین شده و بیش از 20 میلیارد تومان هزینهها توسط نهاد و ده میلیارد تومان از منابع استانی پرداخت شده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان تأکید کرد: استانها با بدهیهایی مواجهند و انتظار میرود سهم قانونی نیمدرصد شهرداریها بهطور کامل پرداخت شود تا در همان استان هزینه شود. همچنین با تأمین منابع و نیروی انسانی، میتوان کتابخانهها را به فضاهایی خانوادهمحور و کانون فرهنگ، هنر، تربیت و آموزش تبدیل کرد.