مدیرعامل بانک شهر تشریح کرد؛

معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی برای فعالان اقتصادی قزوین

معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی برای فعالان اقتصادی قزوین
مدیرعامل بانک شهر، با تشریح سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کشور، بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین اعتباری به جای روش‌های کلاسیک تأکید و ظرفیت‌های بانک شهر در این زمینه را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  سیدمحمدمهدی احمدی امروز در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی استان قزوین که با حضور استاندار و شهردار قزوین برگزار شد، احمدی به تبیین فضای کلان اقتصادی پرداخت و گفت: «سیاست بانک مرکزی، انقباضی با هدف کنترل تورم و سیاست مالی دولت نیز مبتنی بر بودجه‌ای انقباضی است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی نباید انتظار تأمین مالی مستقیم و گسترده از سوی دولت را داشته باشند.»

تأکید بر ابزارهای «خلق اعتبار» به جای «خلق نقدینگی»

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به فشار بر نظام بانکی برای کاهش قدرت وام‌دهی، راه‌حل را استفاده از ابزارهایی دانست که به «خلق اعتبار» منجر می‌شوند. وی مهم‌ترین این ابزارها را به شرح زیر برشمرد:

1.  گواهی سپرده خاص: این ابزار که در بودجه 1403 بر آن تأکید شده، برای تأمین مالی پروژه‌های حوزه‌های «راه و ترابری»، «کشاورزی» و «میراث فرهنگی و گردشگری» طراحی شده. نرخ آن 25 درصد به علاوه کارمزد عاملیت بانک (حدود 31 درصد) است و اصل آن در انتهای دوره بازپرداخت می‌شود. بانک شهر با انتشار 2 همت از 57 همت کل این اوراق، پیشتاز استفاده از این ابزار است.

2.  اوراق گام (گواهی سپرده مولد): این اوراق از طریق بازار سرمایه منتشر می‌شود و با بازشدن زنجیره نقل و انتقال آن، اکنون برای پرداخت‌هایی مانند مالیات نیز قابل استفاده است و نرخ تمام‌شده منطقی‌تری دارد.

3.  برات کارت: این ابزار نوآورانه بانک شهر، ویژه تأمین مالی زنجیره تولید و پیمانکاری است. برات کار تضمین پرداخت بانک شهر در سررسید معین است و قابلیت انتقال به غیر، تقسیم‌پذیری، معامله و تنزیل در سیستم بانکی را دارد. این ابزار برای صنایعی مانند ساختمان، خودرو و کشاورزی بسیار کاربردی است.

4.  برات الکترونیک: ابزاری برای خرید از بورس کالا و بورس انرژی که توسط بانک شهر رونمایی و فعال شده است.

5.  وام خرید ارز: با دو مدل 5-95 (پیش‌پرداخت 5 درصدی مشتری) و 30-70 (پیش‌پرداخت 30 درصدی مشتریان اعتباری) برای تسهیل خرید ارز جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات.

پیشنهاد تشکیل «میز خدمت» در استان قزوین

احمدی در پایان با اشاره به تجربه موفق ایجاد «میز خدمت» در استان‌های اصفهان و خراسان رضوی، پیشنهاد کرد با تفویض اختیار به هیئتی متشکل از نمایندگان بانک، استانداری و اتاق بازرگانی، این میز در قزوین نیز راه‌اندازی شود تا تصمیم‌گیری برای پروژه‌های استانی با سرعت و انعطاف بیشتری انجام پذیرد.

این جلسه با هدف هماندیشی برای عبور از شرایط رکود تورمی و نقش‌آفرینی بانک شهر در توسعه اقتصادی استان قزوین برگزار شد.

