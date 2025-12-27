خبرگزاری کار ایران
ظهر امروز صورت گرفت؛

افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی قزوین

دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتاق بازرگانی قزوین با حضور افشار فتح الهی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتاق بازرگانی قزوین با حضور افشار فتح الهی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین افتتاح شد.

محمد نوذری، استاندار قزوین در مراسم افتتاح این دفتر با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر میان صنایع، اتاق بازرگانی و صندوق ضمانت صادرات گفت: امیدوارم افتتاح این دفتر فصل جدیدی در مسیر توسعه صادرات استان باشد.

وی افزود: این دفتر نمایندگی با هدف ارتقای همکاری بین بخش خصوصی و صندوق، تسهیل ضمانت‌های صادراتی و شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی راه‌اندازی شده است.

