به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان ظهر امروز در یکصدویازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد که با توجه به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق، از جمله معافیت مالیاتی 10 ساله، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک شهرک صنعتی با محوریت فعالیت‌های بسته‌بندی برای تجار استان قزوین در دست اقدام است.

وی با اشاره به سفر هیأت تجاری قزوین به سلیمانیه، گفت: در مراسم افتتاح این واحد، مقام‌های بلندپایه اقلیم کردستان از جمله وزیران کشاورزی و کار و رئیس اتاق بازرگانی حضور داشتند. همچنین بازار مناسبی در حوزه گل و گیاه در این منطقه شناسایی شده که نیازمند تمرکز ویژه است.

عبدیان با بیان اینکه تنها در یک مناسبت خاص در اقلیم کردستان حدود 9 میلیون دلار واردات در یک روز انجام شده، تأکید کرد: این ظرفیت می‌تواند فرصت ممتازی برای افزایش صادرات استان قزوین باشد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین از انعقاد قراردادی در نمایشگاه اقلیم کردستان خبر داد و افزود: بر اساس این توافق، تضمین کیفیت و تحویل کالا با اتاق بازرگانی قزوین و پرداخت وجوه با اتاق بازرگانی اقلیم کردستان خواهد بود که به شفافیت فرآیند صادرات کمک می‌کند.

وی از دعوت رسمی از وزیر کشاورزی اقلیم کردستان برای سفر به قزوین خبر داد تا زمینه آشنایی بیشتر با توانمندی‌های صنعتی استان فراهم شود.

عبدیان در ادامه به ظرفیت‌های همکاری با بازار پاکستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نمایشگاه دائمی (شوروم) در کراچی برپا شده و به زودی نمایشگاه دیگری نیز در لاهور برای معرفی محصولات تولیدی قزوین راه‌اندازی خواهد شد.

