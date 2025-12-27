خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم

در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم
کد خبر : 1733615
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین گفت: در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم و با تولید بیش از یک‌هزار و 290 نوع محصول صنعتی، کشاورزی، گل و گیاه و مواد غذایی، می‌توانیم حضور مؤثرتری در بازارهای عراق، تاجیکستان و پاکستان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در یکصدویازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه با بیان اینکه رویکرد دولت بر پایه دیپلماسی اقتصادی است، گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و دیدار با سفیران کشورهای برزیل و تاجیکستان از جمله این اقدامات است؛ با این حال لازم است دستاوردها و ره‌آوردهای نشست‌ها با کشورهای برزیل و پاکستان به‌صورت دقیق گزارش و پیگیری شود.

وی افزود: اقلیم کردستان عراق ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه تجارت دارد، اما بخش قابل توجهی از این بازار در اختیار ترکیه است؛ از این‌رو تمرکز بر جنوب عراق و به‌ویژه استان بصره می‌تواند فرصت‌های اقتصادی بهتری برای استان قزوین فراهم کند.
استاندار قزوین تصریح کرد: اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد، اما در استان بصره نیز ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و می‌توان صادرات محصولاتی مانند کود را به استان‌های دیاله و میسان افزایش داد.

نوذری با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: سرمایه‌گذاران متعددی برای واردات اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال حاضر محدودیتی برای واردات برنج وجود ندارد؛ به میزان نیاز بازار، به‌ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، واردات انجام خواهد شد و تجار استان نیز آماده ورود جدی‌تر به این حوزه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم و با تولید بیش از یک‌هزار و 290 نوع محصول صنعتی، کشاورزی، گل و گیاه و مواد غذایی، می‌توانیم حضور مؤثرتری در بازارهای عراق، تاجیکستان و پاکستان داشته باشیم.

استاندار قزوین تأکید کرد: صادرات به کشورهای پاکستان، عراق و بلاروس باید چند برابر شود و با شناسایی بازارهای هدف، تمرکز بر کشورهای همسایه و فعال‌سازی محور گردشگری، زمینه توسعه پایدار صادرات استان فراهم شود.

نوذری با اشاره به نقش صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: با نگاه دیپلماسی اقتصادی، این صندوق می‌تواند حمایت مؤثری از فعالان اقتصادی استان داشته باشد و استقرار دفتر صندوق ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی قزوین اقدامی مهم و اثربخش است.
وی در پایان از سفر مدیرعامل بانک شهر به قزوین خبر داد و گفت: دکتر احمدی، مدیرعامل بانک شهر، فردا به قزوین سفر خواهد کرد تا زمینه سرمایه‌گذاری در نصب پنل‌های خورشیدی و همچنین صدور کارت هواداری برای حمایت از تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین بررسی و پیگیری شود.

استاندار قزوین همچنین خواستار همراهی اتاق بازرگانی برای صادرات هدفمند به کشورهای همسایه و اقلیم کردستان عراق شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا