استاندار قزوین:
در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم
استاندار قزوین گفت: در تجارت با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم و با تولید بیش از یکهزار و 290 نوع محصول صنعتی، کشاورزی، گل و گیاه و مواد غذایی، میتوانیم حضور مؤثرتری در بازارهای عراق، تاجیکستان و پاکستان داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در یکصدویازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه با بیان اینکه رویکرد دولت بر پایه دیپلماسی اقتصادی است، گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و دیدار با سفیران کشورهای برزیل و تاجیکستان از جمله این اقدامات است؛ با این حال لازم است دستاوردها و رهآوردهای نشستها با کشورهای برزیل و پاکستان بهصورت دقیق گزارش و پیگیری شود.
وی افزود: اقلیم کردستان عراق ظرفیتهای مناسبی برای توسعه تجارت دارد، اما بخش قابل توجهی از این بازار در اختیار ترکیه است؛ از اینرو تمرکز بر جنوب عراق و بهویژه استان بصره میتواند فرصتهای اقتصادی بهتری برای استان قزوین فراهم کند.
استاندار قزوین تصریح کرد: اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد، اما در استان بصره نیز ظرفیتهای مناسبی وجود دارد و میتوان صادرات محصولاتی مانند کود را به استانهای دیاله و میسان افزایش داد.
نوذری با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: سرمایهگذاران متعددی برای واردات اعلام آمادگی کردهاند و در حال حاضر محدودیتی برای واردات برنج وجود ندارد؛ به میزان نیاز بازار، بهویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، واردات انجام خواهد شد و تجار استان نیز آماده ورود جدیتر به این حوزه هستند.
استاندار قزوین تأکید کرد: صادرات به کشورهای پاکستان، عراق و بلاروس باید چند برابر شود و با شناسایی بازارهای هدف، تمرکز بر کشورهای همسایه و فعالسازی محور گردشگری، زمینه توسعه پایدار صادرات استان فراهم شود.
نوذری با اشاره به نقش صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: با نگاه دیپلماسی اقتصادی، این صندوق میتواند حمایت مؤثری از فعالان اقتصادی استان داشته باشد و استقرار دفتر صندوق ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی قزوین اقدامی مهم و اثربخش است.
وی در پایان از سفر مدیرعامل بانک شهر به قزوین خبر داد و گفت: دکتر احمدی، مدیرعامل بانک شهر، فردا به قزوین سفر خواهد کرد تا زمینه سرمایهگذاری در نصب پنلهای خورشیدی و همچنین صدور کارت هواداری برای حمایت از تیم فوتبال شمسآذر قزوین بررسی و پیگیری شود.
استاندار قزوین همچنین خواستار همراهی اتاق بازرگانی برای صادرات هدفمند به کشورهای همسایه و اقلیم کردستان عراق شد.