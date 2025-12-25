خبرگزاری کار ایران
انعقاد تفاهم سه‌جانبه برای تامین آب آشامیدنی روستای فشالنج قزوین

با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی، مجمع خیرین آبرسان استان و شورای اسلامی روستای فشالنج از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان، تامین آب آشامیدنی پایدار برای اهالی این روستا عملیاتی شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان در خصوص این خبر توضیح داد: بر اساس تفاهم صورت گرفته، تامین ۵۶۰۰ متر لوله و تجهیزات مورد نیاز را مجمع خیرین آبرسان استان از محل اهدایی بنیاد نیکوکاری ابراهیمی انجام داده و اجرای پروژه را شورای روستای فشالنج با نظارت شرکت آب و فاضلاب انجام خواهد داد. 

کمال اسماعیل زادگان تفاهم یاد شده را مدل تامین مالی و عملیاتی برای تسهیل و تسریع هر چه بیشتر در خدمت رسانی به مردم خواند و از همکاری صمیمانه خیر نیکوکار و شورای اسلامی روستا تقدیر کرد. 

وی در پایان، نقش مجمع خیرین آبرسان استان قزوین را نیز در برقراری هماهنگی و جلب و جذب نیکوکاران خیر برای همکاری در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز روستاها حایز اهمیت خواند و از اعضای این مجمع تقدیر کرد. 

