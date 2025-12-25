به گزارش ایلنا از قزوین، مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان در خصوص این خبر توضیح داد: بر اساس تفاهم صورت گرفته، تامین ۵۶۰۰ متر لوله و تجهیزات مورد نیاز را مجمع خیرین آبرسان استان از محل اهدایی بنیاد نیکوکاری ابراهیمی انجام داده و اجرای پروژه را شورای روستای فشالنج با نظارت شرکت آب و فاضلاب انجام خواهد داد.

کمال اسماعیل زادگان تفاهم یاد شده را مدل تامین مالی و عملیاتی برای تسهیل و تسریع هر چه بیشتر در خدمت رسانی به مردم خواند و از همکاری صمیمانه خیر نیکوکار و شورای اسلامی روستا تقدیر کرد.

وی در پایان، نقش مجمع خیرین آبرسان استان قزوین را نیز در برقراری هماهنگی و جلب و جذب نیکوکاران خیر برای همکاری در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز روستاها حایز اهمیت خواند و از اعضای این مجمع تقدیر کرد.

