بازدید استاندار قزوین از واحد تولیدی «ایرانیان اطلس پلیمر»

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، استاندار قزوین در این بازدید، از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها، میزان اشتغال‌زایی و چالش‌های این واحد صنعتی قرار گرفت و بر حمایت عملی از واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش‌روی صنعتگران و تقویت زنجیره تولید در استان تأکید کرد.

شرکت ایرانیان اطلس پلیمر با برند تولیدی صفحه و ورق PVC معمولی و چاپ روتوگراور، از واحدهای فعال و اثرگذار استان به‌شمار می‌رود که نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

این واحد صنعتی با 170 نفر اشتغال مستقیم، دارای ظرفیت اسمی 5760 تن و میانگین تولید سالانه 3240 تن است و در زمره صنایع پیشرو استان قزوین قرار دارد.

