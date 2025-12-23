فرمانده سپاه قزوین:
اعتمادبهنفس ملی مهمترین سلاح در برابر دشمن است
فرمانده سپاه استان قزوین با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در معادلات جنگ و امنیت، گفت: مردم ایران در کنار نیروهای مسلح در قرارگاه نبرد ایستادهاند و سرمایه اصلی جمهوری اسلامی «اعتمادبهنفس ملی» است که به برکت رهبری انقلاب، دشمن را ناکام و ملت را به اوج اراده و قدرت رسانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی صبح امروز در همایش هادیان سیاسی استان قزوین، با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و جهانی، اظهار کرد: امالقرای جهان اسلام اینجاست؛ اینجا قرارگاه حسینبنعلی(ع) و حرم جمهوری اسلامی است، اینجا قاسم سلیمانی دارد.
وی افزود: تعبیر «ای ایران بخوان» یعنی هر کسی ایران را دوست دارد، در این سنگر کنار ماست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین پیام تصویری خود پس از حمله وحشیانه آمریکایی و صهیونیستی اعلام کردند که مردم ما را پشتیبانی خواهند کرد و دست قدرتمند نیروهای مسلح دشمن را له خواهد کرد. این جمله، بسیار پرمغز است؛ یعنی مردم در کنار نیروهای مسلح، در قرارگاه جنگ ایستادهاند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با تأکید بر نقش مردم در صحنه، تصریح کرد: مردم انصافاً تمامکننده بودند؛ منبرها، مداحان، روحانیت، دانشگاهیان، پاسداران، نویسندگان، شاعران و همه افراد صاحب تریبون و مخاطب، وظیفه دارند این مسیر را ادامه دهند. اما دشمن را نباید دستکم گرفت.
سردار رفیعی آتانی ادامه داد: 99 درصد افراد گوشی همراه دارند و دشمن از همین بسترها رصد میکند. اما انشاءالله همان دشمنی که به این ابزارها دل بسته، زیر پای ملت له خواهد شد. آنچه باید در ادبیات ما تکرار شود، «اعتماد ملی»، «امید ملی»، «امید عمومی» و «اعتمادبهنفس ملی» است. این واژهها باید در دل مردم شعلهور شود و قله بسازد.
وی با اشاره به نظرسنجیهای انجامشده در جریان جنگ 12 روزه گفت: در همان ایام نظرسنجی کشوری انجام شد و 83 درصد مردم اعلام کردند اگر امروز هم جنگ شود، ایستادگی میکنند. این عدد، حاصل اعتمادبهنفس ملی است. این اعتماد را شخص مقام معظم رهبری ایجاد کرد. ایشان ملت را به اوج رساندند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین افزود: رهبر انقلاب فرمودند برجستگی خودتان را حفظ کنید؛ اگر بترسید، دشمن شما را رها نمیکند، اما اگر نترسید، پاسخ دشمن داده میشود. مردم هم گفتند؛ «جانمان را بگیرید، ما ایستادهایم». ما سرباز همان آقا هستیم.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان عدالتخواه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند که نباید با دشمن نقطه اشتراک پیدا کنیم. وحدت دنیای اسلام یعنی تمرکز بر نقاط مشترک؛ توحید، رسالت پیامبر(ص) و مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی. اما با دشمن نباید ادبیات مشترک داشت؛ دشمن از هر کلمه ما استفاده میکند و این کار به تصریح رهبر انقلاب، حرام است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین گفت: ایران به تعبیر رهبر عزیزمان، کانون اراده و قدرت است و صاحبان این اراده و قدرت، مردم هستند. اراده و قدرت ملت ایران باید به سیاست تبدیل شود. جهاد یعنی کاری که اولاً در برابر دشمن باشد و ثانیاً مستمر و ادامهدار باشد. از سال 57 تا امروز، بر تصمیم امام و رهبرمان ایستادهایم و پشیمان نیستیم.