بازگشت واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید

به گزارش ایلنا از قزوین، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به پایان عملیات تعمیرات گفت: این واحد مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده، پس از انجام مجموعه‌ای از اقدامات فنی و تخصصی، با هدف ارتقای قابلیت اطمینان و افزایش آمادگی برای تأمین برق مطمئن در تابستان 1405، مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: در جریان این تعمیرات، دمونتاژ و بازسازی تجهیزات محفظه احتراق، کمپرسور و توربین، تست‌های فنی و بازرسی کامل، تعویض پره‌های کمپرسور با نمونه‌های ساخت داخل، انجام آزمون‌های غیرمخرب (NDT) بر روی اجزای حیاتی توربین و ژنراتور صورت گرفت که همگی با موفقیت به پایان رسید.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه همچنین بیان داشت: عملیات بازبینی و تنظیم سیستم کنترل اسپیدترونیک شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار، کالیبراسیون نشان‌دهنده‌ها، تست پرشر سوئیچ‌ها و لیمیت سوئیچ‌ها نیز انجام شد تا دقت و پایداری سامانه‌های کنترلی افزایش یابد.

علاوه بر این، تعمیرات اساسی تجهیزات الکتریکی شامل الکتروفن‌ها، پمپ‌های 400 ولت، استارترهای MCC، بریکرهای 400 ولت و 6.6 کیلوولت، تست کامل روتور و استاتور ژنراتور، بررسی رله‌های حفاظتی،بازدید و سرویس ترانس‌های اصلی و کمکی و سرویس کلیلد های اصلی ژنراتور (GCB) نیز با موفقیت اجرا شد.

بازگشت واحد شماره یک گازی به مدار تولید، حاصل تلاش بی‌وقفه متخصصان مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی است که با هدف افزایش آمادگی واحدهای سیزده‌گانه برای تأمین برق پایدار در تابستان پیش‌رو محقق شد.

