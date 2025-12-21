به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ظهر امروز یکشنبه و در جریان بازدید و آیین افتتاح شرکت Plant Energy، نشست مشترکی میان "مهدی عبدیان" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و "کاک نوزاد" رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه، برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران پارلمان بخش خصوصی استان همراه بود؛ مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن خیرمقدم به هیأت اقتصادی سلیمانیه، به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متنوع صادراتی استان قزوین پرداخت و اظهار داشت: استان قزوین با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی مناسب و واحدهای تولیدی توانمند، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه صادرات برخوردار است.

وی صنایع پلیمر، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنعت ساختمان شامل طراحی، نقشه‌کشی و اجرا، و همچنین تولید انواع مصالح ساختمانی را از جمله مزیت‌های رقابتی استان عنوان کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با تأکید بر آمادگی فعالان اقتصادی، تولید کنندگان وتلاشگران بخش خصوصی استان قزوین برای ورود جدی‌تر به بازارهای منطقه‌ای، اعلام کرد: اتاق بازرگانی قزوین آمادگی کامل دارد تا میزبان رئیس و هیأت تجاری اتاق بازرگانی سلیمانیه باشد و زمینه برگزاری نشست‌های تخصصی B2B، بازدید از واحدهای تولیدی و آشنایی نزدیک با توان صادراتی استان را فراهم کند

عبدیان با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای عملیاتی برای توسعه تجارت دوجانبه اظهار داشت: با همکاری و همراهی اتاق بازرگانی سلیمانیه، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری شووروم دائمی یا دوره‌ای محصولات ایرانی در استان سلیمانیه باشیم.

وی افزود: محصولات ارائه‌شده در این شووروم با تعهد کیفیت، استانداردهای لازم و تضمین معتبر عرضه خواهند شد تا اعتماد و رضایت بازار هدف به‌طور کامل جلب شود.

