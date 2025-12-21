خبرگزاری کار ایران
درخشش کانون پرورش فکری قزوین در هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون

کد خبر : 1730730
در هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون یک عضو و یک مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در پی انتشار هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون یک عضو و یک مربی از کانون استان قزوین به عنوان برگزیده این رقابت علمی دست یافتند.

بر این اساس اعظم نوری‌زاده مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری سگزآباد با ارائه یک اقدام پژوهی با عنوان «تقویت مهارت‌های عملی اعضای گروه سنی ج دختر مرکز سگزآباد بر پایه نظریه های یادگیری اجتماعی» با همکاری سودابه نوری زاده» و امیرعلی شهرآبادی عضو مرکز فرهنگی و هنری الوند با مربی‌گری زهرا برجی با ارائه یک پژوهش با عنوان« بانک آب، پودر جاذب در مصرف کمتر آب در کشاورزی» در هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون برگزیده شناخته شدند.

آیین معرفی و قدردانی از برگزیدگان این رقابت علمی 27 آذر در شهر قم برگزار شد.

