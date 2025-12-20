به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی گفت: با وجود ظرفیت‌ بالای تولید مواد غذایی و بهداشتی استاندارد در کشور، برنامه‌ریزی منسجم برای عقد تفاهمنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه می‌تواند این بخش را به موتور محرک رشد استان تبدیل کند.

وی یکی از محورهای اصلی این استراتژی را توسعه روابط با جمهوری اسلامی پاکستان دانست و افزود: در سفر اخیر رییس مجلس به این کشور به عنوان یک بازار بزرگ و همسایه استراتژیک که پتانسیل بسیار بالایی برای جذب محصولات غذایی با کیفیت ایرانی را نیز دارد، بستری فراهم شد تا سهم صادرات به این کشور به 10 درصد افزایش یابد، قزوین نیز با توجه به حجم تولیدات و ظرفیت صادرات می‌تواند کمک حال این موضوع باشد.

استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت این موضوع، قزوین را به عنوان قلب تپنده تولید پودر شوینده در کشور اعلام کرد و یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود 60 درصد پودرهای شوینده کشور در این استان تولید می‌شود که این مساله بیانگر ظرفیت قابل توجه و استراتژیک صنعتی و منحصر به فرد در این منطقه از کشور است.

نوذری با بیان اینکه دولت در شرایط موجود چاره ای جز برقراری مراودات دیپلماتیک با سایر کشورها ندارد، تاکید کرد: مسیر پیشرفت اقتصادی تنها از طریق حمایت جدی از صنعت و افزایش صادرات میسر خواهد بود، در واقع هر چه تولید بالاتر برود، کشور پویاتر خواهد شد و اقتصاد ملی نیز جان تازه‌ای می‌گیرد.

وی ادامه داد: دولت بایستی در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و از آن حمایت کند، زیرا بخش خصوصی شریان حیاتی تحقق این اهداف است، آمارها بیانگر ظرفیت نهفته ایران برای صعود در رده‌بندی‌های جهانی با تکیه بر افزایش سهم صادرات در سال‌های اخیر است.

